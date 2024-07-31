9 невинних фраз, які часто говорять типові невдахи

Перемога і поразка більше залежать від вашого способу мислення, ніж від чогось іншого. Ви можете бути успішним працівником пошти, так само як і невдахою на посаді генерального директора. Але по якім признакам легко впізнати дух невдахи в собі або в інших?

РБК-Україна (проект Styler) підготувала список поширених фраз-маркерів типового невдахи від відомого американського письменника та персонального тренера з саморозвитку Бернарда Марра, якими він поділився на своєму сайті .

Це не спрацює

Звідки ви знаєте, що це не спрацює? Навіть якщо це щось, що вже пробували раніше, це не обов'язково означає, що цього разу результат буде таким же.

Відхилення ідей без спроб їх реалізації - точно не ознака переможця.

Я не можу це зробити

Добре, негативний настрій, але знаєте що? Якщо ви не зможете це зробити, роботодавці знайдуть когось іншого, хто зможе.

Замість цього підходьте до завдання з перспективи того, що вам потрібно для його виконання: чи потрібне вам додаткове навчання, більше підтримки, більше ресурсів, більше часу?

Неможливо

Речі рідко бувають неможливими, тому будьте дуже обережні, використовуючи це слово. Замість того, щоб заявляти, що щось неможливе, відкрийте свій розум до того, як це може стати можливим.

Це нечесно

Ми що, чотирирічні діти? Реальне життя не завжди справедливе, і якщо ви використовуєте ці слова, ви майже напевно відчуваєте себе несправедливо ображеним. Замість того, щоб грати в "чесну" гру, спробуйте шукати можливості для поліпшення ситуації.

І зрозумійте, що іноді ви ніколи не зможете змінити ситуацію, щоб зробити її чесною - можливо, вам доведеться створити свою власну, більш справедливу ситуацію.

Це не моя вина

Можливо, це дійсно не ваша вина, але ця фраза припускає, що ви перекладаєте провину на когось іншого. І ніхто не виграє у грі з перекладанням вини. Замість того, щоб зосереджуватися на вині, зосередьтеся на розв'язуванні проблеми.

Можливо, я зможу

"Можливо" - це ще одне з тих слів, як і "спробую", яке налаштовує на невдачу. Коли люди використовують такі слова, це тому, що вони очікують, що не зможуть виконати те, що від них вимагають. У будь-якому випадку, не ухиляйтесь. Залишайтеся на своїй позиції і кажіть, що маєте на увазі.

Це не моя робота

Це одна з тих речей, які менеджери ненавидять чути. Іноді, щоб допомогти команді або просунутися по кар’єрній драбині, вам потрібно робити речі, які зазвичай не входять у вашу роботу.

Не дозволяйте собі бути використаним, але намагайтеся розглядати роботу поза вашою зоною комфорту як можливість для досвіду та зростання.

Я думаю

Що звучить більш потужно: "я думаю", "я вірю" або "я знаю"? "Я думаю" може бути невпевненим. Лідери та інші успішні люди - рішучі. Говоріть те, що знаєте.

Я спробую

Візьміть приклад з мудрості Йоди: "Роби, або не роби. Немає спроб". Люди зазвичай використовують слово "спробую", коли хочуть залишити собі вихід, тому що свідомо чи підсвідомо не вірять, що зможуть виконати завдання.