83-летняя одесситка передала для военных стиралку, закрутки, молитвы и деньги с пенсии "что-то купить мальчикам"

Когда Екатерина Павловна узнала, что глава поссовета вместе с волонтерами ищет для наших бойцов на фронте стиралку, то тут же откликнулась и попросила взять ее машинку.

Также пенсионерка передала военным бочку для воды, разные инструменты, мыло, свои закрутки.

Пани Екатерина попросила отвезти для бойцов на передовую распечатанные на нескольких листах молитвы, которые должны хранить наших защитников.

А на прощание пенсионерка передала еще и часть денег со своей пенсии - 200 гривен, чтобы "что-то купили мальчикам".

"Отказать ей было просто невозможно. Я знаю, что мы обязательно приедем к Екатерине Павловне снова. Приедем, чтобы поблагодарить и поддержать ее", - отметила Прокопечко.

У бабушки семь месяцев назад погиб сын пожарник - трагедия произошла во время исполнения служебных обязанностей.

"Это страшное горе очень подорвало здоровье женщины, но не сломило ее. Теперь она живет, чтобы помогать тем, кто, как и ее сын, исполняет свой святой долг - защищает и защищает Украину.

Я преклоняюсь перед силой духа этой маленькой женщины и молю Бога, чтобы даровал ей здоровье, чтобы она и дальше находила утешение в том, что может быть нужно другим людям, и чтобы эти люди отблагодарили ее своей искренностью и добром", - говорит Прокопечко.

Пенсионерка Екатерина Павловна из Одессы помогает защитникам Украины (фото: facebook.com / Людмила Прокопечко)