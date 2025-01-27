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82% чи 72,5%: дієтолог розповіла, масло якої жирності краще купувати

Дієтолог розповіла, масло якої жирності корисне для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вершкове масло є невід'ємною частиною раціону. Проте, на сучасному ринку представлено безліч видів масла та жирності - 72,5% та 82%.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, масло якої жирності вважається найкориснішим.

Яке масло купувати

За словами дієтолога Наталії Самойленко, взагалі саме маслом вважається продукт з 82% жирності у складі.

Головне, щоб у складі окрім масла не було барвників, крохмалю або трансжирів.

"Насправді є масло досить непоганої якості, наприклад, 72,6% та 73%. Оце масло по класифікації вважається селянським, бо містить трохи менший відсоток жиру, але воно також може бути якісним. Однак важливо також читати склад", - йдеться у повідомленні.

Текстура

Вершкове масло з вмістом вершкового жиру 82% або вище має більш мʼяку, гладку текстуру, що тане у роті, без відчуття жирності. Вони чітко розрізаються, коли їх нарізають, тоді як вершкове масло з нижчим жиром часто кришиться.

Як і будь-який тваринний жир, вершковий жир є твердим при кімнатній температурі, тому вершкове масло з вищим вмістом вершкового жиру добре зберігає форму.

Вершкове масло, яке за кімнатної температури швидше такне, як правило, має ближче до 80% вершкового жиру.

Колір масла

 

Раніше ми повідомляли, яке масло найкраще використовувати для смаження і салатів.

Також ми писали, як відрізнити натуральний сир від підробки прямо в супермаркеті.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт Saxelby cheese.

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вершкове маслоЗдорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'я