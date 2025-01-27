82% чи 72,5%: дієтолог розповіла, масло якої жирності краще купувати

Вершкове масло є невід'ємною частиною раціону. Проте, на сучасному ринку представлено безліч видів масла та жирності - 72,5% та 82%.

Яке масло купувати

За словами дієтолога Наталії Самойленко, взагалі саме маслом вважається продукт з 82% жирності у складі.

Головне, щоб у складі окрім масла не було барвників, крохмалю або трансжирів.

"Насправді є масло досить непоганої якості, наприклад, 72,6% та 73%. Оце масло по класифікації вважається селянським, бо містить трохи менший відсоток жиру, але воно також може бути якісним. Однак важливо також читати склад", - йдеться у повідомленні.

Текстура

Вершкове масло з вмістом вершкового жиру 82% або вище має більш мʼяку, гладку текстуру, що тане у роті, без відчуття жирності. Вони чітко розрізаються, коли їх нарізають, тоді як вершкове масло з нижчим жиром часто кришиться.

Як і будь-який тваринний жир, вершковий жир є твердим при кімнатній температурі, тому вершкове масло з вищим вмістом вершкового жиру добре зберігає форму.

Вершкове масло, яке за кімнатної температури швидше такне, як правило, має ближче до 80% вершкового жиру.

Колір масла

Колір масла змінюється в залежності від породи і раціону тварин. Влітку, коли корови на пасовищі, масло набуває золотистого, сонячно-жовтого відтінку.

Важливо обов’язково дивитись на список інгредієнтів. Деякі виробники додають у свої продукти бета-каротин або штучні барвники, щоб надати їм сонячно-жовтий колір.

Харчова цінність