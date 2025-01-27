82% чи 72,5%: дієтолог розповіла, масло якої жирності краще купувати
Вершкове масло є невід'ємною частиною раціону. Проте, на сучасному ринку представлено безліч видів масла та жирності - 72,5% та 82%.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, масло якої жирності вважається найкориснішим.
Яке масло купувати
За словами дієтолога Наталії Самойленко, взагалі саме маслом вважається продукт з 82% жирності у складі.
Головне, щоб у складі окрім масла не було барвників, крохмалю або трансжирів.
"Насправді є масло досить непоганої якості, наприклад, 72,6% та 73%. Оце масло по класифікації вважається селянським, бо містить трохи менший відсоток жиру, але воно також може бути якісним. Однак важливо також читати склад", - йдеться у повідомленні.
Текстура
Вершкове масло з вмістом вершкового жиру 82% або вище має більш мʼяку, гладку текстуру, що тане у роті, без відчуття жирності. Вони чітко розрізаються, коли їх нарізають, тоді як вершкове масло з нижчим жиром часто кришиться.
Як і будь-який тваринний жир, вершковий жир є твердим при кімнатній температурі, тому вершкове масло з вищим вмістом вершкового жиру добре зберігає форму.
Вершкове масло, яке за кімнатної температури швидше такне, як правило, має ближче до 80% вершкового жиру.
Колір масла
Колір масла змінюється в залежності від породи і раціону тварин. Влітку, коли корови на пасовищі, масло набуває золотистого, сонячно-жовтого відтінку.
Важливо обов’язково дивитись на список інгредієнтів. Деякі виробники додають у свої продукти бета-каротин або штучні барвники, щоб надати їм сонячно-жовтий колір.
Харчова цінність
Вершкове масло здебільшого жирне, але воно також містить поживні речовини, необхідні для здоров’я, такі як вітаміни А та Е, ніацин, кальцій і фосфор. Вітаміни А і Е є жиророзчинними, тобто тілу потрібен жир для метаболізму цих поживних речовин.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт Saxelby cheese.
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