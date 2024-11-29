8 жіночих серіалів для тих, кому сподобався "Секс і місто"

Якщо ви фанатка "Сексу і міста" і шукаєте нові захоплюючі серіали з жіночими персонажами, що розкривають теми кохання, кар'єри та дружби, ми підібрали для вас топ-10 серіалів, які точно не залишать вас байдужими.

Від комедій до драм - РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку з серіалів, які перенесуть вас у світ яскравих емоцій і непередбачуваних ситуацій.

Сучасне кохання

Серіал, заснований на однойменному колонці The New York Times, який досліджує різні аспекти кохання і стосунків у сучасному світі. Кожен епізод серіалу розповідає окрему історію про людей, які переживають любов, втрату, дружбу та пошук себе. Герої серіалу стикаються з реаліями сучасного життя, такими як технології, соціальні мережі та різні культурні зрушення, які впливають на їхні емоційні зв’язки.

Ранкове шоу

Драмедія, що розгортається навколо телевізійного ранкового шоу, яке висвітлює внутрішні конфлікти та політичні інтриги в медіаіндустрії. Центральними персонажами є дві ведучі: досвідчена, але звільнена з роботи, роль якої грає Дженніфер Еністон, і її молода колега (Різ Візерспун), яка поступово стає її конкуренткою.

Прощавай назавжди

Серіал розповідає історію двох людей, які, після серйозних життєвих випробувань, знаходять одне одного через онлайн-комунікацію. Вони розвивають глибокі почуття, але на їхньому шляху стоїть великий бар'єр: фізична відстань і невизначеність майбутнього.

Погань

Психологічний хоррор-серіал, який поєднує елементи містики та драми. Історія розповідає про сім'ю, яка в дитинстві пережила жахливі події в маєтку Хілл-Хаус. Випробування, з якими вони зіткнулися в будинку, назавжди змінили їхні життя. Через роки вони знову зібралися разом, щоб зіткнутися з темними спогадами та незакритими ранами минулого.

Як стати богом у центральній Флориді

Чорна комедія, що розгортається в кінці 90-х. Головна героїня, Крістіна, молода жінка з бідної родини, намагається вирватися з бідності та зруйнувати систему пірамідних схем, що контролює її життя. Вона потрапляє в культу бізнесу водяного фільтру, що є частиною схеми швидкого збагачення.

Чому жінки вбивають?

Драмкамеді розповідає про три жінки з різних епох, що переживають складні стосунки, які врешті призводять до вбивства. Серіал охоплює 1960-ті, 1980-ті та сучасний час, демонструючи, як змінюються соціальні норми і роль жінок у суспільстві. Кожна з героїнь стикається з різними формами зради, що змушує їх приймати крайні заходи.

Вбиваючи Єву

Британський трилер, який слідкує за інтригуючими відносинами між двома жінками: Євою, агенткою MI5, і Вілланель, неймовірно небезпечною та харизматичною вбивцею. Серіал розповідає про їхні перехресні шляхи, коли Єва починає переслідувати Вілланель, що працює на таємничу організацію. Замість стандартної гри в кота і мишу, їхній зв'язок стає складним і небезпечним, пронизаним психологічною напругою, гумором і несподіваними поворотами.

Велика маленька брехня

Серіал, заснований на однойменному романі Ліани Мориарти. Сюжет розгортається в каліфорнійському місті Монтерей і фокусується на трьох жінках, чиї життя переплітаються через складні стосунки, родинні проблеми і таємниці, що ховаються за ідеальними фасадами їхніх домівок. Все починається з загадкової смерті на шкільному заході, і поступово розкривається, що кожна з героїнь має свою темну сторону, яку не готова відкривати.