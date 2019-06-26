8 тонн фекалий: Эвересту грозит экологическая катастрофа из-за альпинистов (фото)

Гора Эверест страдает от тонн мусора и фекалий, которые после себя оставляют тысячи альпинистов, пытающиеся покорить самую высокую гору на планете Земля. Об этом пишет Associated Press.

Эксперты говорят, что в районе лагеря 2, который расположен на высоте 6400 метров на вершине Гималаев, в этом году накопилось почти 8 тонн экскрементов. Отходы жизнедеятельности человека скрыты под толщей снега, но когда снег тает, они также тают и отравляют все, что находится ниже по склону.

Эверест превратился в помойку из-за тонн мусора и фекалий (фото: apnews.com)

Во время последнего сезона восхождений заболело восемь из десяти шерпов, которые участвовали в экспедиции по уборке мусора. У всех заболевших острая кишечная инфекция из-за грязной воды.

Для справки, шерпы - это этническая группа людей, живущая в Непале, недалеко от Эвереста. Не один десяток лет они выполняют роль гидов и носильщиков, сопровождая группы альпинистов.

Эверест превратился в помойку из-за тонн мусора и фекалий (фото: apnews.com)

Когда температура воздуха повышается, фекальная жижа стекает ниже - достигая базового лагеря, находящегося на высоте 5334 метра. А там находятся альпинисты, которые в качестве источника жидкости используют снег - как правило без кипячения, поскольку прокипятить не на чем.

Выше лагеря 2 находятся лагеря 3 и 4, последний - на высоте 8000 метров. Самой главной проблемой четвертого лагеря являются брошенные покорителями Эвереста палатки. Альпинисты попросту оставляют их там, чтобы облегчить ношу при спуске.

Эверест превратился в помойку из-за тонн мусора и фекалий (фото: apnews.com)

Отметим, что откапывание такой палатки и спук ее вниз стоит шерпам немалых усилий. Целая бригада тратит на эти действия около часа.

По словам шерпов, на южном склоне в последние годы было брошено около 30 палаток и пять тонн прочего мусора. Спустить его вниз по склону довольно трудно, а любая ошибка на такой высоте может оказаться фатальной.

Эверест превратился в помойку из-за тонн мусора и фекалий (фото: apnews.com)

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