8 продуктів, які можуть знизити ризик раку та діабету: їх мають їсти усі

Продукти з глутатіоном можуть збільшити вироблення потужного антиоксиданту, який може допомогти запобігти виникненню небезпечних хвороб. Такі продукти обов'язково повинні бути у раціону кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Що відомо про глутатіон

Глутатіон - антиоксидант, який міститься в широкому спектрі продуктів рослинного і тваринного походження, відіграє вирішальну роль у різних функціях організму, включаючи відновлення тканин. Однак його головною перевагою як антиоксиданту є його здатність пом’якшувати окислювальний стрес в організмі.

Тоді як окислювальний стрес виникає, коли є надлишок вільних радикалів, які можуть завдати шкоди клітинам організму. Це може призвести до багатьох серйозних проблем зі здоров’ям, таких як рак, хвороби нирок, діабет серця та неврологічні розлади, такі як хвороба Альцгеймера.

Збільшення споживання антиоксидантів, таких як глутатіон, може допомогти запобігти цим захворюванням та вберегти життя. Важливо знати, що з віком здатність організму виробляти глутатіон зменшується, тому корисно їсти більше продуктів, багатих цією речовиною.

Глутатіон синтезується всередині клітин, головним чином у печінці. Організм здатний виробляти його самостійно, за умови наявності потрібних амінокислот.

Чинники, які знижують рівень глутатіону:

стрес

інфекції

погане харчування

вживання алкоголю

токсини (ліки, хімікати)

старіння

Які продукти їсти

Глутатіон можна знайти в різноманітних рослинних і тваринних продуктах. Вживання їжі з високим вмістом сірки також може сприяти виробленню глутатіону в організмі. Зокрема, варто їсти:

курку

яйця

горіхи

брюссельську капусту

цвітну капусту

шпинат

бобові

авокадо

У деяких людей можуть спостерігатися такі побічні ефекти, як спазми в животі або здуття.

Добавки глутатіону

Якщо ви турбуєтеся про недостатню кількість глутатіону або хочете збільшити його рівень у своєму раціоні, можна подумати про прийом добавок.

Дослідження виявило незначні зміни окисного стресу, коли учасники приймали пероральні добавки глутатіону. Перш ніж вносити будь-які зміни у свій раціон, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Чи варто приймати глутатіон, як добавку: