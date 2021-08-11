Эти 8 признаков сигнализируют о больной печени: не игнорируйте симптомы

Заболевание печени развивается незаметно, без явных симптомов на ранних стадиях, но болезнь в значительной степени можно предотвратить путем изменения образа жизни, или знать, на какие "первые звоночки" стоит обращать внимание.
Такие ранние признаки, которые нельзя игнорировать, чтобы не развился цирроз печени и фиброз, назвали британские медики, передает Britishlivertrust.
Печень - жизненно важный орган, который выполняет более 500 функций в человеческом организме. Он расщепляет пищу, превращая ее в энергию, борется с инфекциями, избавляет от токсинов. Печень является единственным органом в организме, который способен к регенерации. Но очень важно заботится о ней, иначе могут возникнуть серьезные заболевания.
Медики отмечают, что хотя эти симптомы могут показаться очень разными, поскольку ваша печень отвечает за множество различных функций, если она перестанет работать должным образом, это может привести к весьма негативным последствиям для здоровья человека. Поэтому очень важно обращаться в таких случаях к врачам за консультацией и помощью.
Напомним, недавно ученые назвали ключевой признак болезни печени, который обнаруживают в половине случаев.