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Эти 8 признаков сигнализируют о больной печени: не игнорируйте симптомы

Автор: Владимир Костырин

Заболевание печени развивается незаметно, без явных симптомов на ранних стадиях, но болезнь в значительной степени можно предотвратить путем изменения образа жизни, или знать, на какие "первые звоночки" стоит обращать внимание.

Такие ранние признаки, которые нельзя игнорировать, чтобы не развился цирроз печени и фиброз, назвали британские медики, передает Britishlivertrust.

Печень - жизненно важный орган, который выполняет более 500 функций в человеческом организме. Он расщепляет пищу, превращая ее в энергию, борется с инфекциями, избавляет от токсинов. Печень является единственным органом в организме, который способен к регенерации. Но очень важно заботится о ней, иначе могут возникнуть серьезные заболевания.

Ранние симптомы заболевания печени

  • постоянное чувство усталости, ухудшение самочувствия
  • потеря аппетита
  • потеря веса и мышечная атрофия
  • тошнота и рвота
  • боль в области печени
  • выступают маленькие капилляры "паучьей" формы на коже выше уровня талии;
  • красные пятна на ладонях
  • нарушенный режим сна.

Поздние симптомы, когда печень функционирует уже с трудом

  • сильно зудящая кожа
  • пожелтение белков глаз и кожи (желтуха)
  • белые ногти
  • кончики пальцев становятся шире / толще (булавовидные пальцы)
  • выпадение волос
  • отек ног, щиколоток, стоп
  • вздутие живота (асцит)
  • моча темного цвета
  • бледный или очень темный / черный дегтеобразный стул
  • частые носовые кровотечения и кровоточивость десен
  • легкие синяки на коже
  • рвота кровью
  • частые мышечные судороги
  • боль в правом плече
  • у мужчин: увеличенная грудь и сморщенные яички
  • у женщин: нерегулярные или отсутствие менструального цикла
  • импотенция и потеря полового влечения
  • головокружение и крайняя утомляемость (анемия)
  • одышка
  • очень учащенное сердцебиение (тахикардия)
  • лихорадка с высокой температурой и ознобом
  • забывчивость, потеря памяти, спутанность сознания и сонливость.

Медики отмечают, что хотя эти симптомы могут показаться очень разными, поскольку ваша печень отвечает за множество различных функций, если она перестанет работать должным образом, это может привести к весьма негативным последствиям для здоровья человека. Поэтому очень важно обращаться в таких случаях к врачам за консультацией и помощью.

Напомним, недавно ученые назвали ключевой признак болезни печени, который обнаруживают в половине случаев.

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