Эти 8 признаков сигнализируют о больной печени: не игнорируйте симптомы

Заболевание печени развивается незаметно, без явных симптомов на ранних стадиях, но болезнь в значительной степени можно предотвратить путем изменения образа жизни, или знать, на какие "первые звоночки" стоит обращать внимание.

Такие ранние признаки, которые нельзя игнорировать, чтобы не развился цирроз печени и фиброз, назвали британские медики, передает Britishlivertrust .

Печень - жизненно важный орган, который выполняет более 500 функций в человеческом организме. Он расщепляет пищу, превращая ее в энергию, борется с инфекциями, избавляет от токсинов. Печень является единственным органом в организме, который способен к регенерации. Но очень важно заботится о ней, иначе могут возникнуть серьезные заболевания.

Ранние симптомы заболевания печени

постоянное чувство усталости, ухудшение самочувствия

потеря аппетита

потеря веса и мышечная атрофия

тошнота и рвота

боль в области печени

выступают маленькие капилляры "паучьей" формы на коже выше уровня талии;

красные пятна на ладонях

нарушенный режим сна.

Поздние симптомы, когда печень функционирует уже с трудом

сильно зудящая кожа

пожелтение белков глаз и кожи (желтуха)

белые ногти

кончики пальцев становятся шире / толще (булавовидные пальцы)

выпадение волос

отек ног, щиколоток, стоп

вздутие живота (асцит)

моча темного цвета

бледный или очень темный / черный дегтеобразный стул

частые носовые кровотечения и кровоточивость десен

легкие синяки на коже

рвота кровью

частые мышечные судороги

боль в правом плече

у мужчин: увеличенная грудь и сморщенные яички

у женщин: нерегулярные или отсутствие менструального цикла

импотенция и потеря полового влечения

головокружение и крайняя утомляемость (анемия)

одышка

очень учащенное сердцебиение (тахикардия)

лихорадка с высокой температурой и ознобом

забывчивость, потеря памяти, спутанность сознания и сонливость.

Медики отмечают, что хотя эти симптомы могут показаться очень разными, поскольку ваша печень отвечает за множество различных функций, если она перестанет работать должным образом, это может привести к весьма негативным последствиям для здоровья человека. Поэтому очень важно обращаться в таких случаях к врачам за консультацией и помощью.