Эти 8 признаков сигнализируют о больной печени: не игнорируйте симптомы
Заболевание печени развивается незаметно, без явных симптомов на ранних стадиях, но болезнь в значительной степени можно предотвратить путем изменения образа жизни, или знать, на какие "первые звоночки" стоит обращать внимание.
Такие ранние признаки, которые нельзя игнорировать, чтобы не развился цирроз печени и фиброз, назвали британские медики, передает Britishlivertrust.
Печень - жизненно важный орган, который выполняет более 500 функций в человеческом организме. Он расщепляет пищу, превращая ее в энергию, борется с инфекциями, избавляет от токсинов. Печень является единственным органом в организме, который способен к регенерации. Но очень важно заботится о ней, иначе могут возникнуть серьезные заболевания.
Ранние симптомы заболевания печени
- постоянное чувство усталости, ухудшение самочувствия
- потеря аппетита
- потеря веса и мышечная атрофия
- тошнота и рвота
- боль в области печени
- выступают маленькие капилляры "паучьей" формы на коже выше уровня талии;
- красные пятна на ладонях
- нарушенный режим сна.
Поздние симптомы, когда печень функционирует уже с трудом
- сильно зудящая кожа
- пожелтение белков глаз и кожи (желтуха)
- белые ногти
- кончики пальцев становятся шире / толще (булавовидные пальцы)
- выпадение волос
- отек ног, щиколоток, стоп
- вздутие живота (асцит)
- моча темного цвета
- бледный или очень темный / черный дегтеобразный стул
- частые носовые кровотечения и кровоточивость десен
- легкие синяки на коже
- рвота кровью
- частые мышечные судороги
- боль в правом плече
- у мужчин: увеличенная грудь и сморщенные яички
- у женщин: нерегулярные или отсутствие менструального цикла
- импотенция и потеря полового влечения
- головокружение и крайняя утомляемость (анемия)
- одышка
- очень учащенное сердцебиение (тахикардия)
- лихорадка с высокой температурой и ознобом
- забывчивость, потеря памяти, спутанность сознания и сонливость.
Медики отмечают, что хотя эти симптомы могут показаться очень разными, поскольку ваша печень отвечает за множество различных функций, если она перестанет работать должным образом, это может привести к весьма негативным последствиям для здоровья человека. Поэтому очень важно обращаться в таких случаях к врачам за консультацией и помощью.
Напомним, недавно ученые назвали ключевой признак болезни печени, который обнаруживают в половине случаев.