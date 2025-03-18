Моторошні фото-прикмети: 8 фатальних знаків, які віщують біду

Фото, що падає зі стіни

Якщо знімок упав, спершу варто знайти логічне пояснення: вітер, випадковий поштовх або ремонт у сусідів. У таких випадках можна просто повернути фото на місце і не перейматися. Але якщо рамка падає без видимої причини, це може бути тривожним знаком. Особливо поганою прикметою вважається розбите весільне фото - це передвісник сварок і навіть розставання.

Портрети померлих у домі

Езотерики не радять розвішувати фото померлих на стінах або тримати їх разом із знімками живих. Вважається, що такі фото можуть переносити "мертву" енергію та викликати конфлікти. Крім того, вони нагадують про втрату, що може впливати на емоційний стан мешканців. Найкраще зберігати знімки покійних окремо - в альбомі чи коробці.

Фотографії до весілля

Є прикмета, що закохані, які фотографуються разом до весілля, можуть швидко розійтися. Особливо небезпечно робити передвесільні фотосесії, оскільки вони можуть накликати розбіжності. Замість цього краще зосередитися на підготовці до весільної церемонії та зберігати фото на пам’ять уже після події.

Фотосесії під час вагітності

За народними повір'ями, фотографувати вагітну жінку - не найкраща ідея. Вагітність - це особливий період, який слід берегти від зайвої уваги, особливо від заздрісних чи недоброзичливих людей. Вважається, що знімки можуть спричинити погане самопочуття матері або проблеми з майбутньою дитиною.

З фотографіями пов'язано багато містичних забобонів (фото: Freepik.com)

Фотографії у соцмережах

Розміщення фото в інтернеті може бути небезпечним з точки зору енергетики. Деякі екстрасенси вірять, що через зображення можна отримати доступ до біополя людини, вплинути на її стан або навіть навести порчу. Особливо це стосується дітей, яких легко наврочити навіть ненавмисно. Тому не варто поспішати виставляти фото немовлят у загальний доступ.

Фотографування у дзеркалі

Дзеркала здавна вважалися порталами в інші світи, здатними накопичувати енергію всіх, хто в них дивився. Селфі в дзеркалі багато езотериків називають небезпечним ритуалом, що може притягувати негатив. Якщо таке дзеркало колись розіб'ється, власника фото можуть переслідувати невдачі та проблеми зі здоров'ям.

Заборона на пошкодження фотографій

Рвати, палити або малювати на фотографіях - погана прикмета, оскільки таким чином можна зашкодити зображеній на них людині. Енергетика знімка тісно пов’язана з його "оригіналом", тому знищення фото може призвести до неприємностей або навіть хвороб. Найкраще просто зберігати знімки в порядку або позбуватися їх більш нейтральними методами.

Фотографування сплячих людей

Під час сну людина є найбільш уразливою як фізично, так і енергетично. За повір’ям, душа тимчасово залишає тіло, тому сфотографований сплячий може стати об’єктом негативного впливу. Саме тому наших предків застерігали від фотографування дітей уві сні - це могло накликати на них хвороби чи погане самопочуття.

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