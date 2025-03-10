8 моторошних трилерів, після яких важко заснути. Фільми жахів для найсміливіших

"Ма"

В центрі історії - жіночка, яка здається дуже доброю й привітною. Вона завжди рада допомогти підліткам, навіть якщо вони хочуть купити собі алкоголь. А потім жінка запросить компанію до себе додому - лише тоді діти зрозуміють, чому головна героїня так хотіла із ними потоваришувати.

"Довгоніг"

Відносно новий фільм жахів вразить вас моторошними сценами. Головна героїня прагне розкрити дуже заплутану справу - роками при дуже загадкових обставинах гинуть люди. Вона впевнена, що за всім цим стоїть одна людина. Але чи зуміє вона довести справу до кінця?

"Будинок воскових фігур"

Культовий фільм розповість про дуже загадковий музей, куди випадково потрапляє компанія молодих студентів. Але те, що чекає на них в цих стінах, дійсно жахливе. Слешер "нульових" налякає й ошелешить, адже кривавих сцен буде чимало.

"Жах Амітивілля" (2005)

Культовий фільм жахів, в якому не варто чекати на оригінальний сюжет. Все починається просто - родина переїжджає до старого маєтку, в якому оселилося зло. І те, що станеться потім, дійсно здатно налякати.

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