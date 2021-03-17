8-летняя Милана удалила из соцсети скандальные фото с 13-летним блогером

Полиция допросила мать девочки, которая ведет ее социальные сети, и начала расследование относительно распространения порнографии. Видимо это стало причиной удаления скандальных снимков.

Отец девочки со своей бывшей женой и дочерью не живет, но старается поддерживать отношения с Миланой. При этом он заявил, что шокирован скандалом, который произошел вокруг его дочери.

"Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все что творится, мягко говоря, неправильно", - отметил Александр.