8-летняя Милана удалила из соцсети скандальные фото с 13-летним блогером
Восьмилетняя модель Милана Маханец, которая возмутила сеть своим заявлением об отношениях с 13-летним блогером Пашей Пай, удалила из Instagram откровенные фото c парнем.
Отметим, что у девочки были снимки, на которых она обнимается, целуется и спит в одной постели с подростком.
Полиция допросила мать девочки, которая ведет ее социальные сети, и начала расследование относительно распространения порнографии. Видимо это стало причиной удаления скандальных снимков.
Отец девочки со своей бывшей женой и дочерью не живет, но старается поддерживать отношения с Миланой. При этом он заявил, что шокирован скандалом, который произошел вокруг его дочери.
"Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все что творится, мягко говоря, неправильно", - отметил Александр.
Напомним, недавно выяснилось, что Милана - внучка известного чиновника из Верховной Рады. Сергей Шумейко является главным консультантом секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.
Он также прокомментировал ситуацию со скандальными фото своей внучки.
"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение", - заявил мужчина.
Ранее девочка сама прокомментировала отношения с Пашей Пай, рассказав, что изначально они хотели так "хайпить", но потом привязались друг к другу и решили начать встречаться.