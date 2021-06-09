8-летнего мальчика нашли мертвым в коллекторе: всплыли новые детали трагедии под Днепром

Тело Оглы Ибрагима, который ушел играть на детскую площадку и не вернулся, кинологи и сотрудники спасательных служб нашли в канализационном люке возле дома, где он жил.

По данным журналистов, тело ребенка в коллекторе было присыпано мусором.

По словам соседей, мать мальчика злоупотребляла алкоголем, а саму их семью называют неблагонадежной, говорят о частых ссорах, из-за чего нередко приезжала полиция.

Также жители дома рассказывают, что семья ромов не следила за своим единственным ребенком, и мальчик почти все время проводил на улице, бродяжничал, гулял на мусорке и питался чем попало.

Впрочем, как говорит мэр Покрова Александр Шаповал, семья Оглы Ибрагима не состояла на учете в социальной службе.

Он также сообщил, что все вопросы касательно прощания с ребенком взял на себя город - средства возьмут из бюджета и благотворительных пожертвований.

"Когда именно состоится прощание, сейчас неизвестно, поэтому еще продолжается следствие", - добавил Шаповал.

По данным полиции, внешних следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено, и точную причину смерти узнают уже после вскрытия.

Сейчас 33-летнюю мать погибшего мальчика допрашивают правоохранители, в том числе выясняют, почему она не сообщила о пропаже сына сразу, а только спустя четыре дня.

"Рано говорить о том, что ребенок погиб насильственной смертью или нет. Сейчас отрабатываем все версии этой трагедии и будем разыскивать людей, которые могут быть свидетелями", - сказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По факту трагедии было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Криминального кодекса.

Тело 8-летнего Оглы Ибрагима нашли в канализационном люке (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)