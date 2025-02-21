Розкіш за ціною кави. Топ-8 країн, де можна жити як олігарх за "копійки"

Непал

Непал є однією з найбільш доступних країн для життя, при цьому пропонує чудові умови для відпочинку та туризму. Оренда квартири в Катманду коливається від 200 до 500 доларів на місяць. Обід у дорогому ресторані вартує близько 10-15 доларів.

Природна краса Непалу - це ще одна причина, чому країна привертає увагу. Гори, озера та ліси створюють ідеальні умови для трекінгу та відпочинку, зокрема в районах Аннапурни та Евересту.

Непал також славиться своєю культурною спадщиною, де можна відвідати старовинні храми та місцеві ринки. Транспортні послуги в країні також дуже доступні.

Вулиці непальского міста Бхактапур (фото: Вікіпедія)

Таїланд

Таїланд - це центр розваг та культурного багатства, де сучасні хмарочоси гармонійно поєднуються з древніми храмами. Оренда однокімнатної квартири в Бангкоку може коштувати всього 400 доларів на місяць. Їжа в ресторанах коштує від 10 до 20 доларів за обід.

Для тих, хто мріє про відпочинок на пляжі, Таїланд пропонує чудові місця, як-от Пхукет та Кох Самуї, де оренда вілли з власним басейном може обійтися від 1000 до 1500 доларів на місяць.

На півночі країни, в таких містах, як Чіангмай, можна орендувати стильну квартиру за 300 доларів на місяць, залишаючи багато місця в бюджеті для культурних заходів та вечірніх ринків.

Нікарагуа

Вартість життя в Нікарагуа значно нижча, ніж у багатьох західних країнах, що робить її привабливим напрямком для тих, хто шукає розкішне життя за помірну ціну. Оренда однокімнатної квартири в центрі міста становить від 300 до 500 доларів на місяць. Обіди в місцевих закладах можуть коштувати всього 5 доларів.

Для тих, хто мріє про життя на пляжі, є доступні пляжні міста, як-от Сан-Хуан-дель-Сур, де можна орендувати житло на пляжі за 600-800 доларів на місяць. Транспорт в Нікарагуа також доступний, оскільки основним видом транспорту є місцеві автобуси з низькими тарифами. Країна славиться своєю гостинністю та приємними людьми, що додає до її привабливості.

Пляжі південного Нікарагуа (фото: Вікіпедія)

Мексика

Плаєя-дель-Кармен - одне з найкращих місць для розкішного життя в Мексиці, з білими пляжами та бірюзовими водами. Оренда однокімнатної квартири в центрі міста коштує від 500 до 700 доларів на місяць. Харчування в ресторанах середнього класу може коштувати від 20 до 30 доларів для двох.

Мексіко-сіті - ще одне місце для розкішного життя за доступною ціною. Оренда однокімнатної квартири в столиці варіюється від 400 до 600 доларів на місяць. Для тих, хто шукає більш спокійний спосіб життя, рекомендується звернути увагу на Сан-Мігель-де-Альєнде, де можна жити за помірну ціну, отримуючи при цьому розкішний стиль життя.

Лаос

У Лаосі вартість життя дуже низька, з середніми витратами на місяць 500-700 доларів. Оренда просторої квартири в столиці Вьєнтьяні коштує 300-500 доларів на місяць. Лаос славиться своєю природною красою: річки, ліси та гори приваблюють туристів та любителів активного відпочинку.

Їжа в Лаосі є доступною: за кілька доларів можна насолодитися смачною вуличною їжею чи стравами у ресторанах високого класу. Крім того, Лаос пропонує сучасні зручності, такі як високошвидкісний інтернет, надійне медичне обслуговування та доброзичливу місцеву спільноту.

Природа Лаоса (фото: Вікіпедія)

Португалія

Вартість життя в Португалії досить доступна, особливо в порівнянні з іншими європейськими країнами. Оренда однокімнатної квартири в центрі Лісабону коштує від 800 до 1000 доларів на місяць, що є значно дешевше, ніж у багатьох інших європейських містах. Їжа в ресторанах є дуже доступною, з середньою ціною обіду для двох - 30-50 доларів.

Португалія пропонує високий рівень життя: теплий середземноморський клімат, понад 300 сонячних днів на рік, що робить її ідеальним місцем для відпочинку. В країні можна насолоджуватися природною красою, відвідувати чудові пляжі на півдні та живописні регіони на півночі, такі як долина Дору.

В'єтнам

У В'єтнамі, в Хошиміні (колишньому Сайгоні), можна жити розкішно за набагато менші гроші, ніж в інших великих містах. Оренда однокімнатної квартири в центрі міста коштує близько 500-700 доларів на місяць. Харчування в ресторанах високого класу - від 5 до 10 доларів за обід.

Пляжний курорт Дананг, знаменитий своїми пляжами та чудовими видами, також пропонує доступні ціни. Житло з видом на океан можна орендувати за 400-600 доларів на місяць. В'єтнам також привертає туристів доступною розкішшю, від спа-процедур до прогулянок по історичних храмах.

Дананг (фото: Вікіпедія)

Албанія

Албанія є ще однією доступною країною для життя з розкішшю. Оренда просторої квартири в центрі міста може коштувати всього 300 доларів на місяць. Можна насолоджуватися смачною їжею в місцевих ресторанах за 5 доларів, а розкішна вечеря на двох обійдеться в менш ніж 30 доларів.

Албанія також має багату культурну спадщину: відвідуйте стародавні руїни в Бутрінті або гуляйте по вулицях міста Гірокастра, де збереглася османська архітектура. Природа країни дивовижна: від гір до прекрасного узбережжя, що додає до її привабливості.