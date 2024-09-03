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8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 років

Які вправи виконувати жінкам після 50 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Тіло людини з віком змінюється, тому підтримка нормальної ваги стає все більш важливою - не лише з естетичних причин, але й для загального здоров’я та довголіття. Для жінок старше 50 років втрата ваги - це збереження м’язової маси, прискорення метаболізму та зниження ризику хронічних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

(фото: eatthis.com)

Відіжміться, при цьому, щоб корпус тіла був рівним. 

Віджимання в нахилі (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Присядьте та вистрибніть з усієї сили. При цьому руки піднімайте вверх.

Стрибки (фото: eatthis.com)

 Проведіть її між стегнами і назад вперед на рівні плечей.

Махи гирями (фото: eatthis.com)

Тулуб в бік

Тулуб в бік (фото: eatthis.com)

Починайте у положенні стоячи, ноги разом, а руки складені по боках. Стрибайте ногами в сторони та водночас підіймайте руки над головою. Поверніться у вихідне положення, звівши ноги разом у наступному стрибку. Руки водночас потрібно опустити.

Стрибки з махами (фото: eatthis.com)

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