8 кращих вправ для схуднення та покращення здоров'я після 50 років

Тіло людини з віком змінюється, тому підтримка нормальної ваги стає все більш важливою - не лише з естетичних причин, але й для загального здоров’я та довголіття. Для жінок старше 50 років втрата ваги - це збереження м’язової маси, прискорення метаболізму та зниження ризику хронічних захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
(фото: eatthis.com)
Відіжміться, при цьому, щоб корпус тіла був рівним.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Присядьте та вистрибніть з усієї сили. При цьому руки піднімайте вверх.
Проведіть її між стегнами і назад вперед на рівні плечей.
Починайте у положенні стоячи, ноги разом, а руки складені по боках. Стрибайте ногами в сторони та водночас підіймайте руки над головою. Поверніться у вихідне положення, звівши ноги разом у наступному стрибку. Руки водночас потрібно опустити.
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