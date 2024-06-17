8 гостросюжетних серіалів для тих, хто втомився від "Сексу і міста" та "Відчайдушних домогосподарок"

"Розповідь служниці"

Багато хто чув про цю екранізацію відомого роману. Історія про жінку, якій доводиться жити у світі, де її повністю позбавили усіх прав, триматиме вас у напрузі до останнього епізоду. До того ж серіал отримав 5 сезонів і вони вже вийшли, тому дивитися можна одразу та дуже багато.

"Велика маленька брехня"

Цікавий серіал з Ніколь Кідман та Різ Візерспун не тільки вразить вдало підібраним "кастом" акторів. Сюжет може ошелешити, несподіваних подій буде дуже багато. І ви не зможете відірватися, поки не дізнаєтеся, чим закінчилася ця історія.

"Хороші дівчата" (Good Girls)

На вас чекає історія про звичайних жінок, які живуть у маленькому містечку та втомилися від злиднів. І одного разу все змінюється. Дивіться, як домогосподарки перетворюються на злочинниць, сюжет точно важко назвати банальним.

"Усюди жевріють пожежі"

Міні-серіал з Різ Візерспун чудово підійде для тих, хто хоче з головою поринути у цікавий сюжет, який не розтягують на багато сезонів. Успішна жінка зустрічає художницю, і ця зустріч стає початком жахливих пригод.

"Дев'ять ідеальних незнайомців"

Ще один серіал з Ніколь Кідман, який перенесе вас у дуже дивну компанію різних людей. Кожен з них щось приховує, в кожного є свої проблеми. І головна героїня, яка має допомогти їм в усьому розібратися, ошелешить усіх.

"Білий лотос"

Серіал ідеально підійде для спекотного літа. Неймовірні пейзажі та цікавий сюжет, який важко розгадати аж до останньої серії. Інтриги, секрети, зради та злочини - ви не зможете відірватися.

"Палм-Рояль"

Нова драма вже встигла підкорити глядачів. Історія про жінку, яка мріє про розкіш, славу та визнання, перенесе вас у минуле. А Ріккі Мартін, яку зіграв одну з ролей, стане справжньою окрасою цього серіалу.

"Чому жінки вбивають"

Звісно ж, сучасний топ гостросюжетних серіалів для жінок, важко уявити без цієї історії. Кожний сезон розповість про різну епоху та різних жінок. І мотиви для вбивства у них теж різні, що робить серіал неймовірно цікавим.