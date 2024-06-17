8 гостросюжетних серіалів для тих, хто втомився від "Сексу і міста" та "Відчайдушних домогосподарок"
Серіали, такі як "Друзі", "Секс і місто", "Відчайдушні домогосподарки" та інші дуже цікаві, але навряд чи комусь не набридне дивитися одне й те саме. Вже вийшло чимало багатосерійних драм та комедій з дуже гострими та небанальними сюжетами, які сподобаються і жінкам, і чоловікам.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 8 цікавих серіалів, які варто подивитися ввечері.
"Розповідь служниці"
Багато хто чув про цю екранізацію відомого роману. Історія про жінку, якій доводиться жити у світі, де її повністю позбавили усіх прав, триматиме вас у напрузі до останнього епізоду. До того ж серіал отримав 5 сезонів і вони вже вийшли, тому дивитися можна одразу та дуже багато.
"Велика маленька брехня"
Цікавий серіал з Ніколь Кідман та Різ Візерспун не тільки вразить вдало підібраним "кастом" акторів. Сюжет може ошелешити, несподіваних подій буде дуже багато. І ви не зможете відірватися, поки не дізнаєтеся, чим закінчилася ця історія.
"Хороші дівчата" (Good Girls)
На вас чекає історія про звичайних жінок, які живуть у маленькому містечку та втомилися від злиднів. І одного разу все змінюється. Дивіться, як домогосподарки перетворюються на злочинниць, сюжет точно важко назвати банальним.
"Усюди жевріють пожежі"
Міні-серіал з Різ Візерспун чудово підійде для тих, хто хоче з головою поринути у цікавий сюжет, який не розтягують на багато сезонів. Успішна жінка зустрічає художницю, і ця зустріч стає початком жахливих пригод.
"Дев'ять ідеальних незнайомців"
Ще один серіал з Ніколь Кідман, який перенесе вас у дуже дивну компанію різних людей. Кожен з них щось приховує, в кожного є свої проблеми. І головна героїня, яка має допомогти їм в усьому розібратися, ошелешить усіх.
"Білий лотос"
Серіал ідеально підійде для спекотного літа. Неймовірні пейзажі та цікавий сюжет, який важко розгадати аж до останньої серії. Інтриги, секрети, зради та злочини - ви не зможете відірватися.
"Палм-Рояль"
Нова драма вже встигла підкорити глядачів. Історія про жінку, яка мріє про розкіш, славу та визнання, перенесе вас у минуле. А Ріккі Мартін, яку зіграв одну з ролей, стане справжньою окрасою цього серіалу.
"Чому жінки вбивають"
Звісно ж, сучасний топ гостросюжетних серіалів для жінок, важко уявити без цієї історії. Кожний сезон розповість про різну епоху та різних жінок. І мотиви для вбивства у них теж різні, що робить серіал неймовірно цікавим.
До слова, нещодавно ми називали 7 моторошних серіалів про постапокаліпсис, від яких не відірватися до останнього епізоду.
Окрім цього, раніше стало відомо, які фільми варто подивитися хоча б раз у житті.