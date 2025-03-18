8 фільмів про вбивство Джона Кеннеді: від історичної правди до теорій змови

"Джон Ф. Кеннеді. Постріли в Далласі" (JFK, 1991)

Один із найвідоміших фільмів про вбивство Джона Ф. Кеннеді, знятий режисером Олівером Стоуном. Це не просто біографічна драма, а справжнє політичне розслідування, яке ставить під сумнів офіційну версію подій.

Фільм базується на реальних подіях і розповідає про прокурора округу Новий Орлеан Джима Гаррісона (у виконанні Кевіна Костнера), який починає незалежне розслідування вбивства Кеннеді. Офіційна версія - що стріляв Лі Гарві Освальд, який діяв сам - здається йому непереконливою. Гаррісон починає знаходити докази змови, що включає ЦРУ, ФБР, армію та інших впливових людей.

"Паркленд" (Parkland, 2013)

Цей фільм розповідає про події 22 листопада 1963 року, коли смертельно пораненого Кеннеді привезли до лікарні "Паркленд" у Далласі.

Фільм зосереджується на емоціях і реакціях лікарів, агентів спецслужб, співробітників ФБР та навіть родини Лі Гарві Освальда. "Паркленд" базується на книзі Вінсента Бугліозі "Чотири фатальні дні" та дає змогу пережити ці трагічні моменти очима безпосередніх учасників.

"Вбивство Кеннеді" (Killing Kennedy, 2013)

Стрічка знята за книгою Білла О’Райлі та Мартіна Дугарда. Вона зосереджується на паралельних життєвих шляхах Джона Кеннеді та Лі Гарві Освальда, які невідворотно прямують до фатального моменту в Далласі.

Головні ролі зіграли Роб Лоу (Кеннеді) та Вілл Ротхаар (Освальд). Фільм досліджує мотиви Освальда, його життя в Радянському Союзі та повернення в США.

"Привести у виконання" (Executive Action, 1973)

Один із перших фільмів, що прямо підтримує теорію змови. У ньому зображено сценарій, де вбивство Кеннеді - це не справа одинака, а ретельно спланована операція впливових осіб, які бажали зміни влади. Використовуючи документальні кадри, режисер Девід Міллер намагається показати змову уряду, бізнес-еліт і спецслужб.

"Чотири дні в листопаді" (Four Days in November, 1964)

Один із перших документальних фільмів про трагедію, створений через рік після вбивства. Стрічка використовує реальні кадри, архівні відео та інтерв’ю з очевидцями, щоб реконструювати події від прибуття Кеннеді до Далласа і до його похорону у Вашингтоні.

"Як убили Джона Кеннеді" (JFK Revisited: Through the Looking Glass, 2021)

Ще один фільм Олівера Стоуна. І це найновіший документальний проєкт на тему вбивства Кеннеді. Стрічка аналізує нові розсекречені документи та піднімає питання про приховування інформації урядом США. Стоун досліджує альтернативні версії подій, намагаючись довести, що офіційна версія змови одинака - неправдива.

"11.22.63" (2016)

Екранізація однойменного роману Стівена Кінга про викладача, який отримує шанс повернутися в минуле та запобігти вбивству Кеннеді.

Це суміш фантастики, драми та трилера, що показує, як навіть найменші зміни в історії можуть мати величезні наслідки. Головну роль зіграв Джеймс Франко.

"Боббі" (Bobby, 2006)

Хоча ця стрічка присвячена вбивству Роберта Кеннеді (брата Джона), вона прекрасно відтворює атмосферу політичного напруження 1960-х.

Режисер Еміліо Естевес показує події дня трагедії через очі різних людей, які перебували в готелі "Амбассадор», коли пролунав фатальний постріл. У фільмі знялися Ентоні Гопкінс, Шая Лабаф, Демі Мур, Шерон Стоун, Ештон Кутчер та багато інших зірок Голлівуду.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що секретні документи про вбивство Джона Ф.Кеннеді будуть оприлюднені 18 березня. Розкриття цих файлів було однією з передвиборчих обіцянок глави держави.

За словами Трампа, йдеться про розсекречення "приблизно 80 тисяч сторінок", які він назвав "цікавими".

Цікаво, що ще під час своєї першої президентської каденції у 2017 році Трамп доручив відомствам внести правки до певних файлів, зокрема розсекретити дані щодо справи про вбивство Джона Кеннеді. Тоді було вперше опубліковано 2891 документ з бази Національного управління архівів і документації, пов'язаний з цим резонансним злочином.

Проте, на прохання виконавчих органів та відомств США, Трамп прийняв рішення тимчасово не публікувати деякі документи із секретного архіву, які могли б завдати шкоди національній безпеці країни.

Очікується, що оприлюднення значного обсягу документів проллє нове світло на обставини вбивства 35-го президента США, що вже десятиліттями викликає численні дискусії та теорії змови.

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