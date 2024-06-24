73-річна принцеса Анна потрапила до лікарні зі струсом мозку: що відомо про її стан

Принцеса Анна у лікарні

Британська принцеса опинилася у лікарні міста Брістоль з "легкими травмами та струсом мозку", як уточнили представники королівської родини. Наразі вона залишається у медичному закладі під наглядом фахівців.

"Королівська принцеса отримала незначні травми та струс мозку після інциденту в маєтку Гаткомб Парк вчора ввечері. Її Королівська Високість залишається в лікарні Саутмід, Брістоль, як запобіжний захід для спостереження, і очікується повне та швидке одужання", - сказав представник британської монархії.

Принцеса Анна опинилася у лікарні (Фото: Getty Images)

Про інцидент вже знає як король Чарльз III, так і інші члени королівської сім’ї. Всі вони висловлюють принцесі Анні слова "найщирішої любові і найкращі побажання якнайшвидшого одужання".

При цьому не уточнюється, що саме призвело до травм. Однак у джерелі йдеться про те, що британська принцеса напередодні інциденту мала прогулянку з конями, тому, за припущеннями фахівців, не виключено, що вона могла потрапити до лікарні внаслідок удару одного з коней. Зазначається, що потрібен час, аби знайти 100-відстоткову причину ситуації, що сталася.

Через госпіталізацію принцеса Анна не зможе долучитися до запланованих заходів, які вона мала відвідати. Але спеціалісти припускають, що вже найближчим часом, після повного одужання, сестра британського короля зможе повернутися до своїх звичних обов’язків та способу життя.

Принцеса Анна - вправна вершниця (Фото: instagram.com/princessanneprincessroyal)

73-річна принцеса Анна - досвідчена вершниця. У 1976 році вона брала участь в Олімпійських іграх, а у червні цього року їздила верхи на коні під час параду Trooping the Colour. До слова, у 1973-му році представниця королівської родини відвідувала Київ - в рамках чемпіонату Європи з кінного спорту.