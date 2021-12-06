70-летние украинки-чилидерши шокировали супер-танцем: они называют себя девочками!

Возраст участниц команды варьируется от 58 до 75 лет и они - рекордсменки, как самая взрослая команда по чирлидингу в Украине.

Их 11 человек, они называют себя девочками. Самая старшая 75-летняя участница - мастер спорта по художественной гимнастике. Есть еще мастер спорта по спортивной гимнастике и лыжница, которой 71 год и она до сих пор работает в университете на кафедре физкультуры.

Все остальные участницы - простые женщины, никогда не занимались спортом. Просто однажды одна из них пришла в фитнес-клуб, где была социальная группа, куда ходили женщины на пенсии, и решили основать первую в Украине чирлидинг группу.

За месяц собрали команду. Сегодня они чемпионки мира и Европы.

"Я обожаю смотреть на такие счастливые лица на этой сцене! Знаю, что самой старшей из вас - 75 лет! Это удивительно! Вы показали красивые шпагаты, невероятные поддержки и не самую легкую хореографию, а еще - харизму! У вас три "да", - сказал Женя Кот.

Отметим, что шоу "Україна має талант" в десятом сезоне судят Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Проект возобновился в необычном формате после четырехлетнего перерыва, показывая лучших из лучших среди украинцев.

Шоу выходит традиционно на канале СТБ, а увидеть его можно в вечернем эфире по субботам.