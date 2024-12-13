7 зірок, які скоїли реальне вбивство

Вінус Вільямс

У 2017 році тенісистка Вінус Вільямс стала учасницею трагічної автомобільної аварії. Інцидент стався в Палм-Біч-Гарденс, штат Флорида, на одному з перехресть, коли машина спортсменки зіткнулася з іншим автомобілем.

Вінус Вільямс (фото: instagram.com/venuswilliams)

За кермом іншого транспортного засобу перебувала жінка, яка зазнала травм, але вижила. Її 78-річного чоловіка, що також був у салоні, доставили до реанімації, проте через два тижні він помер від отриманих травм.

Кейтлін Дженнер

У лютому 2015 року Кейтлін Дженнер потрапила в аварію в Малібу, що мала смертельні наслідки. Її позашляховик в'їхав в автомобіль, що рухався попереду, і він, у результаті удару, виїхав на зустрічну смугу. Там сталося ще одне зіткнення з іншим транспортним засобом.

Кейтлін Дженнер (фото: instagram.com/caitlynjenner)

Водій білого автомобіля загинув, а ще сім людей отримали травми. Дженнер не постраждала в аварії.

Метью Бродерік

У 1987 році актор перебував на відпочинку в Ірландії. У країні з лівостороннім рухом він випадково виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. У результаті аварії загинули дві жінки, які перебували в тій машині: 28-річна водійка та її мати.

Метью Бродерік (фото: Вікіпедія)

Сід Вішес

У 1978 році басист легендарного гурту "Sex Pistols" Сід Вішес був причетний до трагедії, яка сталася з його подругою Ненсі Спанджен. Вішес заявляв, що того вечора вони разом вживали наркотики, після чого він виявив Ненсі мертвою у ванній кімнаті їхнього номера в готелі.

Сід Вішес (фото: Вікіпедія)

Згодом музикант зізнався, що ударив її ножем, але наголошував, що не мав наміру вбивати. Сіда звинуватили у вбивстві, однак судового розгляду так і не відбулося. Його випустили під заставу, але через деякий час він помер від передозування наркотиків.

Бренді

Співачка Бренді потрапила в автомобільну аварію, в результаті якої загинув Аватеф Абудіхаджа. Свідки події повідомляли, що загиблий сам зіштовхнувся з іншим транспортним засобом до того, як в нього в'їхала машина Бренді. Попри це, зірка вирішила взяти на себе відповідальність за аварію.

Бренді​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Майкл Джейс

У 2014 році актора Майкла Джейса заарештували за вбивство його дружини Ейпріл Джейс, яке сталося на очах їхніх дітей. Сусіди, почувши постріли, викликали поліцію, а сам Майкл також зателефонував до правоохоронців, щоб повідомити про інцидент. Як він пізніше пояснив, між ними спалахнув конфлікт через ревнощі - актор підозрював дружину у зраді.

Майкл Джейс (фото: Кіноріум)

На суді Майкл заявив, що не мав наміру вбивати Ейпріл, а лише прагнув завдати їй болю, стріляючи в ногу. У 2016 році присяжні визнали його винним у вбивстві другого ступеня, після чого суд засудив його до 40 років ув’язнення.

Алек Болдуїн

У жовтні 2021 року до списку знаменитостей, пов'язаних із вбивствами, приєднався актор Алек Болдуін. Під час зйомок фільму "Іржавиця" Болдуін випадково вистрілив в оператора, українку Галину Хатчінс та режисера Джоела Соузу, використовуючи зброю з несправним механізмом.

Алек Болдуїн (фото: Вікіпедія)

Через технічний збій патрон вибухнув, і це призвело до трагедії. Хатчінс отримала смертельне поранення та померла від ран, а Соузу вдалося вижити. Інцидент викликав значну увагу і обговорення в медіа, оскільки стався на знімальному майданчику, де мали бути дотримані всі заходи безпеки.