7 зірок, які починали кар'єру зі стриптизу

Ченнінг Татум

Фільм "Супер Майк" із Ченнінгом Татумом у головній ролі частково заснований на реальних подіях із його життя. Коли актор жив у Флориді, він працював екзотичним танцюристом в одному зі стриптиз-клубів Тампи під псевдонімом Чан Кроуфорд. Татум відкрито розповідає про своє минуле і не відчуває з цього приводу жодного сорому.

Ченнінг Татум (фото: instagram.com/channingtatum)

Cardi В

Співачка неодноразово ділилася історіями про той період, коли вона працювала стриптизеркою. Вона почала цим займатися в молодості й продовжувала три з половиною роки. За її словами, ця робота дала їй змогу оплатити рахунки, придбати житло і вкласти кошти у власний розвиток. До 20 років вона змогла накопичити близько 20 000 доларів завдяки своїй роботі в стрип-клубі.

Cardi В (фото: instagram.com/iamcardib)

Кортні Лав

Робота у стрип-клубі дала Кортні Лав можливість створити свій музичний гурт. За словами співачки, виступи біля жердини приносили їй дохід близько 300 доларів на день.

Кортні Лав (фото: Вікіпедія)

Хав'єр Бардем

Задовго до того, як стати володарем "Оскара", Хав'єр Бардем на деякий час спробував себе в ролі стриптизера. За його словами, все почалося як жарт, але незабаром його запросили виступити ще раз.

Найцікавіше, що на його відверте шоу прийшли подивитися члени його сім'ї, вирішивши підтримати його.

"Це був повний провал. І знаєте, хто був у залі? Моя мама і сестра. Я танцював, а вони платили мені трохи грошей", - розповів актор.

Він також згадав, що не роздягався занадто сильно.

Хав'єр Бардем​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Кріс Пратт

Сьогодні Кріс Пратт - зірка великих блокбастерів, але в молодості, коли він жив у фургоні на Гаваях, йому доводилося підробляти нянею, стригти газони і навіть працювати стриптизером. Одного разу за виступ на дні народження бабусі йому заплатили 40 доларів.

Кріс Пратт (фото: instagram.com/prattprattpratt​​​​​​​)

Блек Чайна

Вона почала працювати стриптизеркою, щоб оплатити навчання. Коли зірка вступила до Університету Джонсона і Уельсу в Маямі, вона продовжила танцювати, але усвідомила, що не може приділяти достатньо часу і роботі, і навчанню.

Після закінчення навчання Чайна перейшла на повний робочий день у стриптиз-клуб.

"Моя мама теж була стриптизеркою, і вона сказала мені: "Якщо це твій вибір, то будь найкращою в цьому". За одну ніч вона могла заробляти до 15 000 доларів", - ділилася модель.

Блек Чайна (фото: instagram.com/blacchyna​​​​​​​)

Леді Гага

Свого часу Леді Гага навчалася в Школі мистецтв Тіш при Нью-Йоркському університеті, але залишила навчання і з'їхала з батьківського дому. Щоб забезпечувати себе, вона вдень працювала офіціанткою, а вночі стриптизеркою.

"Це був досить дикий період. Я носила шкіряне вбрання і танцювала під музику Black Sabbath, Guns N' Roses і Faith No More", - розповіла вона в одному зі своїх інтерв'ю.

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​​​​​​)