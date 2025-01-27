5 зірок, які ніколи не помирали на екрані

Часто актори вражають глядачів своєю майстерністю, особливо в сценах, де їхні герої переживають найглибші трагедії. Однак є зірки, як-от Зендая чи Лів Тайлер, які жодного разу не зіграли смерть на екрані. Вони залишаються "безсмертними" в очах своїх шанувальників, адже їм поки не доводилося отримували ролі, де їхні герої покидають цей світ.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Лів Тайлер

Попри участь у насичених подіями фільмах, таких як "Армагеддон" і "Чужі", талановита Лів Тайлер досі жодного разу не знялася у сцені своєї смерті. Хоча вперше акторка привернула увагу завдяки ролям у культових комедіях 1990-х, таких як "Магазин: Імперія" і "Колесо фортуни", згодом вона зробила акцент на роботі в жанрових фільмах.

Ймовірно, причина відсутності сцен загибелі її персонажів криється в тому, що Тайлер найчастіше обирає героїчні ролі.

Лів Тайлер (фото: Кіноріум)

Цікаво, що найвідоміша роль Лів Тайлер - Арвен у трилогії "Володар перснів" - пов’язана з безсмертям. Тривале життя Арвен є ключовою сюжетною лінією франшизи. Її персонаж змушений обирати між тим, щоб залишитися з коханим, Арагорном (якого зіграв Вігго Мортенсен), у людському Гондорі або приєднатися до ельфів, які вирушають у Сірі Гавані.

Емма Вотсон

Роль у культовій і популярній франшизі, такій як сага про Гаррі Поттера, могла б стати піком кар’єри для багатьох акторів. Однак Емма Вотсон продемонструвала набагато ширший акторський потенціал, ніж багато хто очікував. Після успіху Гаррі Поттера вона знялася в низці вражаючих проєктів, серед яких - темна сатира Софії Копполи "Елітне суспільство", відома драма про дорослішання "Переваги скромників" та рімейк "Красуня і Чудовисько", який зібрав понад мільярд доларів у світовому прокаті.

Емма Вотсон (фото: Кіноріум)

Хоча Вотсон показала великий творчий діапазон у своїй роботі після "Гаррі Поттера", їй поки не довелося зіграти серйозну сцену смерті через обмежену кількість кінопроектів, у яких вона брала участь.

Останнім часом акторка була менш активною в кіноіндустрії, зосередившись на політичній та соціальній діяльності. Проте залишається сподівання, що новий кінопроект поверне її пристрасть до акторської майстерності.

Зендая

Зендая завжди була видатною зіркою, але 2024 рік остаточно закріпив її статус як однієї з найяскравіших акторок свого покоління. Без сумніву, вона залишатиметься у центрі уваги ще багато років завдяки головній ролі у відомій тенісній драмі "Претенденти" та значній ролі другого плану в "Дюні: Частина друга".

Зендая (фото: Кіноріум)

Попри вражаючий талант, який уже робить її однією з найкращих актрис сучасності, фільмографія Зендаї залишається досить обмеженою, і вона досі не знімалася у сценах смерті.

Синтія Еріво

Синтія Еріво перебуває за крок від досягнення статусу EGOT, адже у її колекції нагород вже є денна "Еммі", премія "Тоні" та статуетка "Греммі". Шанси акторки здобути "Оскар" досить високі, оскільки вона вже була номінована на премії в категоріях "Найкраща акторка" та "Найкраща оригінальна пісня" за вражаючу гру в біографічній драмі "Гаррієт".

Синтія Еріво​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Попри насичений сюжет фільму, історія не охоплювала моменту смерті головної героїні, а Еріво вдалося уникнути сцени смерті й в інших своїх проєктах, таких як "Погані часи в Ель-Роялі" та "Вдови".

Міллі Боббі Браун

Серіал "Дивні дива" став стартовим майданчиком для цілого покоління молодих зірок, але Міллі Боббі Браун змогла скористатися цим успіхом, щоб побудувати вражаючу кар’єру в кіно. Вона приєдналася до Монстрверсу, знявшись у фільмах "Ґодзілла: Король монстрів" та "Ґодзілла проти Конґа", а також створила дві нові оригінальні франшизи для Netflix - "Демсел" та "Енола Холмс".

Міллі Боббі Браун (фото: Кіноріум)

Оскільки Браун зазвичай виконує ролі головних героїнь у сімейних проєктах, не дивно, що сцени її смерті на екрані поки що не було.