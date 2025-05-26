7 вправ, які подарують вам сон, як у немовляти: виконуйте їх щовечора

Певні вправи допомагають розслабити тіло, зняти напругу та покращити якість сну. Займаючись усього кілька хвилин перед сном, можна засинати швидше і спати як дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Розслабляючі вправи варто виконувати за 10-15 хвилин до сну або після тренування. Рухайтеся повільно, глибоко дихайте та затримуйте кожну позу на 30-60 секунд з кожного боку.
Поза дитини з опорою знімає глибоку напругу в попереку, стегнах і плечах. Вона також уповільнює дихання та дає команду нервовій системі заспокоїтися. Додавання подушки або валика дозволяє тілу повністю розслабитися в цій позиції.
Як виконати вправу:
Вправа знімає напругу в попереку, розкриває стегна та заспокоює нервову систему, допомагаючи швидше заснути.
Розтяжка спрямована на сідничні м’язи та глибокі ротатори стегон. Це дозволяє вам залишатися більш розслабленими та підтримуваними, водночас створюючи глибоке розслаблення в стегнах.
Виконуйте вправу так:
Вправа полегшує напруження стегон і сідниць та знімає тиск на поперек.
Повороти лежачи розслаблюють хребет, поперек і розтягують зовнішні м'язи стегон і розслаблюють поперек. Поворот лежачи також покращують травлення та готує тіло до глибокого сну.
Як це зробити:
Це знімає напругу в хребті, відновлює поставу після довгого дня та активує парасимпатичну нервову систему для кращого відпочинку.
Напружені згиначі стегна (група з п'яти м'язів) змінюють поставу та фіксують напругу в попереку.
Виконуйте вправу так:
Це скручування верхньої частини тіла зачіпає плечі, шию та грудний відділ хребта - ділянки, які несуть стрес і напругу від екранів або підняття важких предметів.
Рух відновлює рухливість верхньої частини спини, завдяки чому постава відновлюється, а дихання розширюється.
Як це зробити:
Рух знімає скутість верхньої частини спини, розкриває плечі та зменшує напругу в шиї, щоб ви спали з меншим дискомфортом.
Згинання вперед сидячи залучає підколінні сухожилля, литкові м'язи та весь задній ланцюг. Згинання вперед також заспокоюють нервову систему, заохочуючи довгі видихи та нерухомість, що робить їх ідеальними для нічних вправ.
Як це зробити:
Проста, але ефективна вправа на розтяжку ногами вздовж стіни відводить рідину з ніг, зменшує набряки та дає сигнал тілу розслабитися. Вправа на розтяжку ногами вздовж стіни також знижує частоту серцевих скорочень і заспокоює нервову систему, що ідеально підходить для розслаблення.
Як це зробити:
Вправа покращує кровообіг, заспокоює розум і діє як повне перезавантаження організму перед сном.
Підйоми ніг біля стіни (фото: eatthis.com)
Вас може зацікавити