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7 варіантів омлету для здорового і ситного сніданку: рецепти від нутриціолога

Як приготувати смачний омлет (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Омлет - один із найкращих варіантів для сніданку. Яйця надають ситість, а білок із них легко перетравлюється, тому не перевантажить шлунок вранці.

Про 7 корисних і смачних варіантів омлету розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.

Омлет з авокадо та руколою

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • оливкова олія
  • 1/3 авокадо
  • невелика жменя в'ялених томатів (опціонально)
  • жменя руколи

Як приготувати

Збийте яйця з сіллю, перцем і 1 столовою ложкою води. Влийте в сковороду на розігріту олію. Готуйте, помішуючи лопаткою яйця до центру. Коли суміш почне загусати, на половину омлету викладіть томати. Вимкніть вогонь, додайте порізаний кубиками авокадо, руколу, накрийте другою частиною омлету і подавайте до столу.

Омлет із копченим лососем

Інгредієнти:

  • 100 г копченого лосося
  • 1 столова ложка знежиреного м'якого сиру (0%)
  • 60 мл знежиреного молока
  • 5 яєць
  • 4 гілочки зеленої цибулі
  • сіль і перець

Як приготувати

Наріжте лосось тонкими смужками. Збийте яйця з молоком, злегка приправте сіллю та перцем. Влийте в розігріту з невеликою кількістю олії сковороду, додайте порізану цибулю. Коли омлет почне загусати, викладіть на половинку сир і лосось і загорніть омлет як книжку. Вимкніть вогонь та дайте постояти 3-5 хвилин.

Омлет зі спаржею

Інгредієнти:

  •  пучок спаржі
  • 3 яйця
  • близько 50 мл молока
  • сіль
  • масло
  • оливкова олія

Як приготувати

Розтопіть масло в оливковій олії. Наріжте спаржу шматочками по 2-3 см. Припустіть у маслі. Збийте яйця з молоком, залийте спаржу. Усе перемішайте, накрийте кришкою та готуйте 7-10 хвилин на середньому вогні.

Омлет зі спаржею (фото: t.me/anagoloborodko)

Білковий омлет із козячим сиром

Інгредієнти:

  • білки 4 яєць
  • сіль та мелений чорний перець
  • 1 чайна ложка оливкової олії
  • 1 столова ложка натертого козячого сиру (можна замінити адигейським)
  • 2 столові ложки будь-якого готового томатного соусу або чатні, рагу з перців або томатів чері

Як приготувати

1 столову ложку води збийте з білками. Суміш посоліть і поперчіть. У сковороді розігрійте оливкову олію. Готуйте, помішуючи лопаткою, протягом 1-2 хвилин. Посипте козячим сиром, викладіть на половину омлету соус і загорніть навпіл.

Середземноморський смак для ранку

Інгредієнти: 

  • 1 чайна ложка оливкової олії
  • 1 невеликий помідор
  • кілька гілочок зеленої цибулі
  • пів чайної ложки сухого орегано
  • 40 г сиру фета
  • оливки або маслини
  • 2 великі яйця
  • дрібка солі

Як приготувати

Розігрійте оливкову олію, додайте порізані помідори, цибулю й орегано. Готуйте, поки томати не розм'якнуть. Додайте оливки, вимкніть вогонь, додайте фету. Залийте суміш збитими яйцями й готуйте під кришкою 3-5 хвилин. Або в окремій сковороді приготуйте простий омлет зі збитих яэць. Додайте начинку, загорніть омлет як книгу.

Омлет з чері та базиліком

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 40-50 мл молока
  • сіль та свіжомелений чорний перець
  • масло
  • 5 помідорів чері
  • гілочка свіжого базиліку

Як приготувати

Збийте яйця, посоліть і поперчіть. Розтопіть масло на розігрітій сковороді. Влийте яєчну суміш. Готуйте близько 2 хвилин, помішуючи. Додайте начинку і загорніть навпіл, ніби закриваючи книгу. Посипте тертим сиром.

Омлет із грибами

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 40-50 мл молока
  • сіль і трохи сухого часнику
  • масло
  • 4-5 грибів

Як приготувати

Збийте яйця з молоком до однорідності, посоліть сіллю. На маслі обсмажте гриби протягом 5-7 хвилин, посоліть, додайте сухий часник. Влийте яєчну суміш і готуйте близько 2 хвилин. Зменште вогонь і готуйте під закритою кришкою ще 3-4 хвилини. Згорніть навпіл омлет. Посипте зеленню до смаку.

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омлетПоради нутриціолога