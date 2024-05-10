7 варіантів омлету для здорового і ситного сніданку: рецепти від нутриціолога

Омлет - один із найкращих варіантів для сніданку. Яйця надають ситість, а білок із них легко перетравлюється, тому не перевантажить шлунок вранці.
Про 7 корисних і смачних варіантів омлету розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram.
Інгредієнти:
Як приготувати
Збийте яйця з сіллю, перцем і 1 столовою ложкою води. Влийте в сковороду на розігріту олію. Готуйте, помішуючи лопаткою яйця до центру. Коли суміш почне загусати, на половину омлету викладіть томати. Вимкніть вогонь, додайте порізаний кубиками авокадо, руколу, накрийте другою частиною омлету і подавайте до столу.
Інгредієнти:
Як приготувати
Наріжте лосось тонкими смужками. Збийте яйця з молоком, злегка приправте сіллю та перцем. Влийте в розігріту з невеликою кількістю олії сковороду, додайте порізану цибулю. Коли омлет почне загусати, викладіть на половинку сир і лосось і загорніть омлет як книжку. Вимкніть вогонь та дайте постояти 3-5 хвилин.
Інгредієнти:
Як приготувати
Розтопіть масло в оливковій олії. Наріжте спаржу шматочками по 2-3 см. Припустіть у маслі. Збийте яйця з молоком, залийте спаржу. Усе перемішайте, накрийте кришкою та готуйте 7-10 хвилин на середньому вогні.
Інгредієнти:
Як приготувати
1 столову ложку води збийте з білками. Суміш посоліть і поперчіть. У сковороді розігрійте оливкову олію. Готуйте, помішуючи лопаткою, протягом 1-2 хвилин. Посипте козячим сиром, викладіть на половину омлету соус і загорніть навпіл.
Інгредієнти:
Як приготувати
Розігрійте оливкову олію, додайте порізані помідори, цибулю й орегано. Готуйте, поки томати не розм'якнуть. Додайте оливки, вимкніть вогонь, додайте фету. Залийте суміш збитими яйцями й готуйте під кришкою 3-5 хвилин. Або в окремій сковороді приготуйте простий омлет зі збитих яэць. Додайте начинку, загорніть омлет як книгу.
Інгредієнти:
Як приготувати
Збийте яйця, посоліть і поперчіть. Розтопіть масло на розігрітій сковороді. Влийте яєчну суміш. Готуйте близько 2 хвилин, помішуючи. Додайте начинку і загорніть навпіл, ніби закриваючи книгу. Посипте тертим сиром.
Інгредієнти:
Як приготувати
Збийте яйця з молоком до однорідності, посоліть сіллю. На маслі обсмажте гриби протягом 5-7 хвилин, посоліть, додайте сухий часник. Влийте яєчну суміш і готуйте близько 2 хвилин. Зменште вогонь і готуйте під закритою кришкою ще 3-4 хвилини. Згорніть навпіл омлет. Посипте зеленню до смаку.
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