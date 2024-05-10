7 варіантів омлету для здорового і ситного сніданку: рецепти від нутриціолога

Омлет з авокадо та руколою

Інгредієнти:

3 яйця

оливкова олія

1/3 авокадо

невелика жменя в'ялених томатів (опціонально)

жменя руколи

Як приготувати

Збийте яйця з сіллю, перцем і 1 столовою ложкою води. Влийте в сковороду на розігріту олію. Готуйте, помішуючи лопаткою яйця до центру. Коли суміш почне загусати, на половину омлету викладіть томати. Вимкніть вогонь, додайте порізаний кубиками авокадо, руколу, накрийте другою частиною омлету і подавайте до столу.

Омлет із копченим лососем

Інгредієнти:

100 г копченого лосося

1 столова ложка знежиреного м'якого сиру (0%)

60 мл знежиреного молока

5 яєць

4 гілочки зеленої цибулі

сіль і перець

Як приготувати

Наріжте лосось тонкими смужками. Збийте яйця з молоком, злегка приправте сіллю та перцем. Влийте в розігріту з невеликою кількістю олії сковороду, додайте порізану цибулю. Коли омлет почне загусати, викладіть на половинку сир і лосось і загорніть омлет як книжку. Вимкніть вогонь та дайте постояти 3-5 хвилин.

Омлет зі спаржею

Інгредієнти:

пучок спаржі

3 яйця

близько 50 мл молока

сіль

масло

оливкова олія

Як приготувати

Розтопіть масло в оливковій олії. Наріжте спаржу шматочками по 2-3 см. Припустіть у маслі. Збийте яйця з молоком, залийте спаржу. Усе перемішайте, накрийте кришкою та готуйте 7-10 хвилин на середньому вогні.

Омлет зі спаржею (фото: t.me/anagoloborodko)

Білковий омлет із козячим сиром

Інгредієнти:

білки 4 яєць

сіль та мелений чорний перець

1 чайна ложка оливкової олії

1 столова ложка натертого козячого сиру (можна замінити адигейським)

2 столові ложки будь-якого готового томатного соусу або чатні, рагу з перців або томатів чері

Як приготувати

1 столову ложку води збийте з білками. Суміш посоліть і поперчіть. У сковороді розігрійте оливкову олію. Готуйте, помішуючи лопаткою, протягом 1-2 хвилин. Посипте козячим сиром, викладіть на половину омлету соус і загорніть навпіл.

Середземноморський смак для ранку

Інгредієнти:

1 чайна ложка оливкової олії

1 невеликий помідор

кілька гілочок зеленої цибулі

пів чайної ложки сухого орегано

40 г сиру фета

оливки або маслини

2 великі яйця

дрібка солі

Як приготувати

Розігрійте оливкову олію, додайте порізані помідори, цибулю й орегано. Готуйте, поки томати не розм'якнуть. Додайте оливки, вимкніть вогонь, додайте фету. Залийте суміш збитими яйцями й готуйте під кришкою 3-5 хвилин. Або в окремій сковороді приготуйте простий омлет зі збитих яэць. Додайте начинку, загорніть омлет як книгу.

Омлет з чері та базиліком

Інгредієнти:

2 яйця

40-50 мл молока

сіль та свіжомелений чорний перець

масло

5 помідорів чері

гілочка свіжого базиліку

Як приготувати

Збийте яйця, посоліть і поперчіть. Розтопіть масло на розігрітій сковороді. Влийте яєчну суміш. Готуйте близько 2 хвилин, помішуючи. Додайте начинку і загорніть навпіл, ніби закриваючи книгу. Посипте тертим сиром.

Омлет із грибами

Інгредієнти:

2 яйця

40-50 мл молока

сіль і трохи сухого часнику

масло

4-5 грибів

Як приготувати

Збийте яйця з молоком до однорідності, посоліть сіллю. На маслі обсмажте гриби протягом 5-7 хвилин, посоліть, додайте сухий часник. Влийте яєчну суміш і готуйте близько 2 хвилин. Зменште вогонь і готуйте під закритою кришкою ще 3-4 хвилини. Згорніть навпіл омлет. Посипте зеленню до смаку.