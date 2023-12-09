7 слів-кальок із російської, від яких треба очистити своє мовлення

Ссилка і ссилочка

Це кальки з російської, якими не варто послуговуватися в своєму мовленні. Іншомовне слово лінк теж калька, але з англійської.

"Щодо інших перекладів слова link на українську досі тривають бурхливі суперечки. Це поняття варто передавати цими словами: посилання, гіперпосилання, відсилання, ланка, покликання", - радять експерти.

Заставляти

"Не можна когось заставляти щось робити, бо правильно говорити: примушувати чи змушувати. Наприклад: "Він, напевно, не буде примушувати тебе до співу, як ти не маєш охоти!.." слова Ірини Вільде", - пояснюють філологи.

Слово заставляти в українській мові вживають із двома значеннями:

заставляти річ у ломбарді, тобто віддати її в заставу кредиторові

заставляти кімнату меблями, тобто заповнювати приміщення якимись предметами

Пробіл

Незаповнене місце між словами чи рядками у друкованому тексті часто називають пробі́лом. Втім, авторитетні мовознавці вважають це слово калькою з російської мови і радять послуговуватися іншими відповідниками: пропуск, прогалина.

"Виздоровлюй швидше"

"Коли хочете, щоб хворий ліпше почувався, бажайте йому одужувати, а не виздоровлювати. Загалом, російське слово "выздоравливать" має багато відповідників в українській мові: видужувати, вичунювати, очунювати, оклигувати, здоровіти, ставати на ноги", - додають фахівці.

Вид (у значенні пейзаж)

Місцевість, що відкривається перед очима, пейзаж або ландшафт правильно називати не видом, а краєвидом. Вид - це різновид у ряді предметів чи явищ. Бувають різні види рослин, іграшок, вина тощо.

Мені обідно

"Мені обідно" - це яскравий приклад суржику. Українською про свої почуття варто говорити так: мені прикро, мені боляче, мене це ображає, мене це кривдить.

Одівати (аксесуари)

"Якщо йдеться про окуляри, рукавички, шапки, усілякі прикраси та інші аксесуари, то ліпше сказати слово надівати. Наручники, до речі, теж надівають", - зазначають філологи.

Водночас слово одягати має кілька значень, одне з яких - забезпечувати когось одягом. Також одягають одежу чи одежину: спідницю, пальто, джинси, плащ.