7 слів-кальок із російської, від яких треба очистити своє мовлення

Частою помилкою при спілкуванні українською мовою є вживання слів та фраз, які є кальками з російської. Варто стежити за чистотою свого мовлення та перевіряти значення слів, коли сумніваєтесь у коректності їх вживання.
Про те, які 7 слів є кальками із російської, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Рух за мову" у Facebook.
Це кальки з російської, якими не варто послуговуватися в своєму мовленні. Іншомовне слово лінк теж калька, але з англійської.
"Щодо інших перекладів слова link на українську досі тривають бурхливі суперечки. Це поняття варто передавати цими словами: посилання, гіперпосилання, відсилання, ланка, покликання", - радять експерти.
"Не можна когось заставляти щось робити, бо правильно говорити: примушувати чи змушувати. Наприклад: "Він, напевно, не буде примушувати тебе до співу, як ти не маєш охоти!.." слова Ірини Вільде", - пояснюють філологи.
Слово заставляти в українській мові вживають із двома значеннями:
Незаповнене місце між словами чи рядками у друкованому тексті часто називають пробі́лом. Втім, авторитетні мовознавці вважають це слово калькою з російської мови і радять послуговуватися іншими відповідниками: пропуск, прогалина.
"Коли хочете, щоб хворий ліпше почувався, бажайте йому одужувати, а не виздоровлювати. Загалом, російське слово "выздоравливать" має багато відповідників в українській мові: видужувати, вичунювати, очунювати, оклигувати, здоровіти, ставати на ноги", - додають фахівці.
Місцевість, що відкривається перед очима, пейзаж або ландшафт правильно називати не видом, а краєвидом. Вид - це різновид у ряді предметів чи явищ. Бувають різні види рослин, іграшок, вина тощо.
"Мені обідно" - це яскравий приклад суржику. Українською про свої почуття варто говорити так: мені прикро, мені боляче, мене це ображає, мене це кривдить.
"Якщо йдеться про окуляри, рукавички, шапки, усілякі прикраси та інші аксесуари, то ліпше сказати слово надівати. Наручники, до речі, теж надівають", - зазначають філологи.
Водночас слово одягати має кілька значень, одне з яких - забезпечувати когось одягом. Також одягають одежу чи одежину: спідницю, пальто, джинси, плащ.
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