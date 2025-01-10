7 продуктів, які категорично не можна вживати, якщо ви "дико" голодні

Продукти, яких слід уникати натщесерце

Солодощі та десерти

Їжа з високим вмістом цукру підвищує рівень глюкози в крові, але ця енергія швидко зникає, викликаючи втому та новий напад голоду. До того ж, натщесерце цукор може негативно впливати на підшлункову залозу.

Кава та чай

Популярні напої можуть подразнювати слизову оболонку шлунка, особливо якщо ви п'єте їх без попереднього прийому їжі. Це може спричинити печію або навіть гастрит.

Сирі овочі

Хоча овочі є джерелом корисних речовин, їхня клітковина може бути важкою для шлунка натщесерце. Це може спричинити здуття чи біль.

Газовані напої

Вживання газованих напоїв натщесерце може викликати подразнення слизової шлунка та збільшення кислотності.

Фрукти з високою кислотністю

Цитрусові (апельсини, лимони, грейпфрути) або ягоди (смородина, журавлина) підвищують кислотність шлункового соку, що може призвести до печії або болю.

Гостра та пряна їжа

Страви з великою кількістю спецій натщесерце подразнюють слизову оболонку шлунка, що може викликати дискомфорт і навіть нудоту.

Випічка та білий хліб

Продукти з рафінованого борошна швидко підвищують рівень глюкози, але не забезпечують тривалого насичення. В результаті ви можете знову відчути голод через короткий час.

Що варто їсти, якщо ви дуже голодні?

Експерти радять обирати продукти, які швидко засвоюються та не подразнюють шлунок. Наприклад:

каші (вівсянка, рисова каша);

банани чи стиглі авокадо;

варені яйця;

натуральні йогурти або кефір;

горіхи та насіння у невеликій кількості.

Правильний вибір їжі допоможе уникнути дискомфорту та забезпечить організм енергією на тривалий час.