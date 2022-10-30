7 правил здоров'я очей: Комаровський пояснив, як дитині не посадити зір на дистанційці

Лікар Євген Комаровський розповів, як дітям не посадити зір в умовах дистанційної освіти, коли доводиться довго сидіти перед гаджетами. Відомий педіатр та ведучий також дав корисні поради про здоров'я очей.
Про це заслужений лікар України розповів у своєму Instagram.
Комаровський наголошує, що особливу небезпеку гаджети становлять для дошкільнят.
"Гаджети реально впливають на розвиток дитини, формування навичок. Тому абсолютно всі педіатричні організації та психологи всього світу наполегливо рекомендують, що діти перших двох років життя не повинні дивитися в екран. Єдиний виняток - спілкування", - каже він.
Педіатр додав, що нещодавно канадські науковці довели, що якщо дошкільник проводить перед екраном понад дві години на день, то ймовірність синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю збільшується у вісім разів.
При цьому Комаровський звернув увагу, що всі рекомендації ВООЗ про те, що з 6 до 14 років екранний час не повинен перевищувати 2 години на добу, зараз порушуються. Так, всім очевидно, що така часова норма не працює, коли дитина вчиться дистанційно.
Щобільше, часто буває так, що після закінчення уроків онлайн екранний час у житті школяра не закінчується - він продовжує сидіти перед гаджетами, і "тому виникає купа проблем", додав лікар.
Комаровський відповів на найпоширеніше запитання у батьків щодо короткозорості, якщо діти постійно дивляться на екран.
"Людське око створене для того, щоб дивитися в далечінь. Якщо дитина з ранку до ночі дивися в екран і нікуди більше, це значно збільшує ймовірність короткозорості.
Проте! Проведені дослідження доводять зовсім інше: чим більше дитина знаходиться на свіжому повітрі, грає на вулиці, займається спортом, має рухову активність, тобто знаходиться за межами приміщення - тим рідше у такої дитини виникає короткозорість”, – пояснює педіатр.
Так, звертає увагу Комаровський, причина короткозорості - не гаджет, а те, що дитині просто не доводиться дивитися вдалину.
Фото: рекомендації МОЗ України щодо тривалості онлайн-уроків для школярів
Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, як зміцнити імунітет перед холодною зимою.
А також перед цим педіатр пояснив, чим заборонено годувати хвору дитину.