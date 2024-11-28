7 помилок користування презервативами, які багато хто ігнорує

Презервативи залишаються одним із найефективніших способів вберегтись від інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ. Однак навіть цей надійний метод може не спрацювати через неправильне використання.

Щоб ваш секс був безпечним і викликав задоволення, а не тривожність через можливі небажані наслідки для здоров’я, РБК-Україна разом з фахівцями ініціаторами проєкту "REACH 95: Доступність якісних послуг з ВІЛ в закладах охорони здоровʼя України” розібрало 7 найпоширеніших помилок у використанні презервативів.

Презерватив у гаманці або кишені джинсів

Здавалося б, а що не так? Презерватив завжди під рукою про всяк випадок - зручно ж. Однак у гаманці презерватив піддається зайвому тертю, на латексі з’являються мікротріщини. Як результат - виріб може підвести. Те ж стосується і кишені джинсів - тепло від власного тіла плюс тертя. А ще й можна на щось сісти та проколоти презерватив. Тому найкраще зберігати виріб у спеціальному кейсі (так званий кондом-холдер), або виділити для презерватива окрему кишеньку в сумці, бананці тощо.

Відкривати презерватив зубами

Пристрасть це чудово, але розривати у вирі почуттів презерватив зубами - не найкраща ідея, кондом можна пошкодити. Те ж стосується і ножиць або інших гострих предметів. Відкривайте руками й надрив робіть у відведеному на пакуванні місці. Варто перед кожним використанням перевіряти цілісність упаковки.

Не варто носити презервативи у кишені джинсів (фото: freepik.com)

Ігнорувати лубриканти

Лубрикант - мастхев інтиму. Він допомагає знизити можливі больові відчуття під час сексу, травматизацію і, відповідно, ризик передавання ВІЛ та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Лубрикант також може сприяти сексуальному задоволенню. Правильно підібраний лубрикант знижує ризик розриву презервативів. Під час анального сексу рекомендують використовувати велику кількість лубриканту, оскільки анус не забезпечує достатнього природного зволоження.

З презервативами сумісні лубриканти на водній основі. Олійні лубриканти з презервативами не можна використовувати. Так само заборонено у якості лубрикантів використовувати підручні засоби чи продукти харчування (масло, олію, риб’ячий жир, дитячу або олійку для засмаги, вазелін, мазі від опіків. креми від геморою, креми для рук тощо) - вони можуть руйнувати латекс.

Не змінювати презерватив при різних видах сексу з одним партнером

Потрібно використовувати новий презерватив при кожному новому статевому акті. Якщо у вас з партнером чи партнеркою за один раз відбувається і вагінальний, і оральний, і анальний секс, то для кожного такого статевого акту потрібен новий презерватив. Один на всі випадки не підходить, бо це не лише підвищує ризик передавання інфекцій, а й "міграцію" бактерій з кишківника у середовища, де їм не місце, і спричинити проблеми зі здоров’ям.

Ігнорувати лубриканти не варто (фото: freepik.com)

Презерватив у машині чи ванній

Висока або низька температура, вологість, прямі сонячні промені, сусідство з хімічними речовинами - ні, ні, ні. Все це може згубно впливати на якість презервативів чи властивості латексу. Тому саме час перекласти свої презервативи у сухе, захищене від прямих сонячних променів місце, де температура буде триматись у діапазоні від 0 до +25 градусів.

Одягати два презервативи одночасно або не використовувати презерватив взагалі

Не треба впадати в крайнощі! Два презервативи одночасно не подвоять захист і не гарантують удвічі безпечніший секс, а, скоріше, навпаки: презервативи або сповзуть, або розірвуться. Тому грайте за правилами та використовуйте один презерватив відповідного розміру.

Секс без презерватива, особливо з новим партнером, або з партнером, чий ВІЛ-статус вам невідомий, - теж великий ризик. А наше життя і так занадто буремне, погодьтеся. Якщо у вас був незахищений секс протягом останніх 12 місяців з більш ніж одним партнером, то фахівці рекомендують зробити тест на ВІЛ. Такий тест, до слова, можна замовити через чат-бот "REACH 95: Тестуйся сам" у Telegram і забрати його у найближчому поштовому відділенні.

Навчіться одягати презерватив правильно (фото: freepik.com)

Ігнорувати правила одягання презерватива

Переконайтеся для початку, що член повністю ерегований. Одягніть презерватив до початку статевого акту (тобто до того, як пеніс торкнеться піхви чи ануса). Розгорніть презерватив до основи статевого члена, а якщо не виходить це зробити, - можливо, ви одягнули його неправильно. В такому разі - викидайте виріб і використовуйте новий. Будьте у презервативі до кінця статевого акту. Притримуйте презерватив за основу, щоб він не зіслизнув, коли виймаєте пеніс.

Нагадаємо, що 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, що був встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 1988 році. Це важлива дата, яка нагадує нам про необхідність профілактики, лікування та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

Хоча за останні роки було досягнуто значних успіхів у боротьбі з епідемією, ВІЛ/СНІД залишається серйозною глобальною проблемою. Мільйони людей все ще живуть з ВІЛ, і тисячі щороку помирають від пов’язаних зі СНІДом хвороб.

Найефективніший спосіб уникнути інфікування ВІЛ - це безпечний секс. І використання презерватива - це найнадійніший бар’єрний метод контрацепції, який захищає не тільки від вірусу імунодефіциту людини, але й від багатьох інших статевих інфекцій, таких як гонорея, сифіліс, гепатит B і C. Таким чином, захищаючи себе і своїх партнерів, ви берете відповідальність за своє здоров’я та здоров’я інших людей.