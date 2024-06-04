7 ознак того, що вас виховала токсична мати

Вплив на дітей

Токсичні матері не просто пасивно егоїстичні, їхня поведінка негативно впливає на емоційне, психологічне, а іноді й фізичне благополуччя її дитини.

Психіатр ли люди говорять про токсичну матір, вони часто вказують на моделі маніпуляцій, контролю, нехтування чи жорстокого поводження. З часом така поведінка може суттєво вплинути на самооцінку дитини, почуття безпеки, зовнішні стосунки та загальне психічне здоров’я.

Також ці проблеми можуть включати низьку самооцінку, хронічну тривогу, депресію та труднощі з довірою до власного сприйняття та почуттів.

Ознаки токсичної мами

Постійна критика

Приниження можуть варіюватися від докорів за те, що ви замовили на обід, до того, як ви виховуєте власну дитину, і можуть бути зосереджені на тому, ким ви є як особистість.

Постійна критика з боку батьків може створити високий рівень невпевненості в собі у дитини, що призведе до того, що вона матиме труднощі з прийняттям рішень, які вважаються здоровими.

Порівнює вас з кимось іншим

Токсична мати може також почати принижувати вас через постійні порівняння з братами і сестрами, однолітками чи навіть незнайомими людьми.

Вони зроблять це таким чином, щоб принизити цінність дитини. Наприклад, може сказати: "чому ти не можеш одягнутися доречніше, як твоя подруга?"

Такі слова можуть зашкодити самооцінці дитини та призвести до того, що їй доведеться змагатися, щоб отримати позитивну хвалу.

Не дає слова для висловлення

Токсичні мати ніколи не знаходить часу, щоб вислухати свою дитину.

Коли матері бракує цікавості та вона більше зайнята власними потребами, ніж потребами дитини, це ознаки токсичної матері.

Відкидають ваші почуття

Навіть якщо ви отримаєте можливість щось сказати, то токсична мати часто емоційно недоступна, байдужа або зневажлива до почуттів і потреб своєї дитини.

Наприклад, дитина розповідає матері про те, що з неї знущалися в школі, і вона не хоче туди ходити.

Токсична мати може відповісти: "Життя важке, і тобі потрібно стати жорсткішим". Це означає, що дитина не може покладатися ні на кого, щоб покращити своє становище.

Емоційні маніпуляції

Викликання почуття провини, пасивно-агресивна поведінка або роль жертви також є поширеною тактикою. Це лише один зі способів отримати контроль над діями та емоціями своєї дитини.

Непередбачувані перепади настрою

Однією з ознак токсичної матері є її різкі зміни настрою, які неможливо передбачити.

Відсутність передбачуваності може призвести до шалених емоційних коливань дитини, яка може відчувати тривогу, страх або надзвичайну пильність

Її любов, як правило, умовна.

Безумовна любов є величезною складовою здорових батьківських стосунків. З іншого боку, токсична материнська любов часто є умовною.

Загалом це означає, що прихильність проявляється лише тоді, коли дитина відповідає певним очікуванням або поведінці, що призводить до почуття негідності та незахищеності.