7 нових фільмів, які гідні вашої уваги. Ці історії вразять з перших секунд

"Субстанція"

Дуже "свіжий" фільм, який вже підкорив глядачів. У ньому ви побачите, на що може наважитися людина, яка понад усе прагне залишатися молодою. Історія здатна вразити й змусити багато про що замислитися.

"Одне життя"

А цей фільм засновано на реальній історії про брокера, який намагається врятувати дітей (події розгортаються у 1938 році). Чоловік буквально змагається з долею та часом. Сюжет здатен розчулити й затягує з перших секунд.

"Бідолашні створіння"

Фантастична стрічка розповість про вченого, який опікується дівчиною з невідомим минулим. Виявляється, що чоловік врятував її від загибелі, а також вчить її просто жити. Але те, що буде далі, зацікавить та ошелешить ще більше.

"Материнський інстинкт"

В центрі історії - дві жінки. У кожної є дитина, чоловік, життя можна назвати щасливим. Але потім стається те, що назавжди змінює їхні долі. Одна аварія, одна трагедія - все руйнується на очах.

"Дівчина і море"

Фільм розповість про дівчину, яка понад усе хоче займатися плаванням. В дитинстві вона бачить, як під час трагічної пожежі гинуть жінки, які просто не зуміли виплисти. І це назавжди закарбовується в її пам'яті, а потім вона знаходить нову мету - дівчина хоче зробити те, що до неї вдавалося лише досвідченим спортсменам-чоловікам.

"Королівський ексклюзив"

Стрічку засновано на реальних подій. У ній ви побачите, як журналісти готували й брали легендарне інтерв'ю з принцом Ендрю. Фільм показує, як працюють ведучі та які перепони їм доводиться долати задля матеріалів.

"Звір"

Драма може зацікавити тих, хто любить нові технології та мріє про життя в світі роботів. Фільм покаже, до чого можуть призвести ігри та жарти з ШІ. Звісно, події фантастичні, але можуть дати чимало цікавих інсайтів.