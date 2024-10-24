7 нових фільмів, які гідні вашої уваги. Ці історії вразять з перших секунд

Якщо ви не знаєте, що подивитися ввечері, зверніть увагу на нові фільми 2024 року, які вже вийшли на екрани, але не всі встигли їх побачити. На вас чекають цікаві драми та дуже незвичайні історії.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 нових фільмів, які варто подивитися вже днями.

"Субстанція"

Дуже "свіжий" фільм, який вже підкорив глядачів. У ньому ви побачите, на що може наважитися людина, яка понад усе прагне залишатися молодою. Історія здатна вразити й змусити багато про що замислитися.

"Одне життя"

А цей фільм засновано на реальній історії про брокера, який намагається врятувати дітей (події розгортаються у 1938 році). Чоловік буквально змагається з долею та часом. Сюжет здатен розчулити й затягує з перших секунд.

"Бідолашні створіння"

Фантастична стрічка розповість про вченого, який опікується дівчиною з невідомим минулим. Виявляється, що чоловік врятував її від загибелі, а також вчить її просто жити. Але те, що буде далі, зацікавить та ошелешить ще більше.

"Материнський інстинкт"

В центрі історії - дві жінки. У кожної є дитина, чоловік, життя можна назвати щасливим. Але потім стається те, що назавжди змінює їхні долі. Одна аварія, одна трагедія - все руйнується на очах.

"Дівчина і море"

Фільм розповість про дівчину, яка понад усе хоче займатися плаванням. В дитинстві вона бачить, як під час трагічної пожежі гинуть жінки, які просто не зуміли виплисти. І це назавжди закарбовується в її пам'яті, а потім вона знаходить нову мету - дівчина хоче зробити те, що до неї вдавалося лише досвідченим спортсменам-чоловікам.

"Королівський ексклюзив"

Стрічку засновано на реальних подій. У ній ви побачите, як журналісти готували й брали легендарне інтерв'ю з принцом Ендрю. Фільм показує, як працюють ведучі та які перепони їм доводиться долати задля матеріалів.

"Звір"

Драма може зацікавити тих, хто любить нові технології та мріє про життя в світі роботів. Фільм покаже, до чого можуть призвести ігри та жарти з ШІ. Звісно, події фантастичні, але можуть дати чимало цікавих інсайтів.