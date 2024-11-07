7 неймовірних серіалів про маніяків. Історії, після яких буде важко заснути

Серіали про вбивць, детективи та просто трилери - такі історії здатні дійсно налякати й зацікавити одночасно. І якщо ви не знаєте, що подивитися, коли нудно, полоскочіть нерви гострими сюжетами.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 серіалів про маніяків, які вразять та навіть налякають.

"Наглядач"

На вас чекає історія, яку засновано на реальних подіях. Звичайна родина раптово стає об'єктом стеження. Злочинець, який називає себе наглядачем, переслідує подружжя. Їх не рятує навіть переїзд, а все життя летить шкереберть.

"Чудовиська: Історія Лайла й Еріка Менендесів"

Моторошна історія про вбивство подружжя вразить гострим сюжетом. Брати, батьків яких жорстко позбавляють життя, привертають увагу детективів. І виявиться, що родина приховує чимало секретів.

"Мотель Бейтсів"

Жінка та її син вирішили переїхати до маленького містечка, там вони купують занедбаний мотель. Але спроба почати життя з чистого аркуша виявиться невдалою. Ніхто навіть не міг уявити, які секрети та заплутані інтриги чекають на нових мешканців міста.

"Мисливець за розумом"

А в цьому серіалі на вас чекає історія про агентів, які вивчають злочини, аби краще зрозуміти маніяків. Цей досвід виявиться дуже нелегким. Окрім того, що агенти мають розслідувати моторошні злочини, їм доводиться боротися з хейтом та нерозумінням з боку всіх навколо.

"Пацієнт"

В центрі сюжету - психотерапевт, який відкриває незвичайний та дуже ефективний метод, завдяки якому пацієнти можуть опанувати свої страхи. Але саме ці вміння привернуть увагу серійного вбивця. Він викрадає пацієнта й робить його своїм бранцем.

"Міст"

Серіал розповість про поліцейських з двох країн. На перетині кордону вони знайдуть труп, а тому виявити вбивцю та з'ясувати його мотиви потрібно одразу обом командам слідчих.

"Містер Мерседес"

Сюжет, після якого буде важко заснути. На вас чекає історія про чоловіка, який повільно вмирає від пухлини. І він починає думати, що має стати популярним. При цьому єдиним шляхом до слави чоловік бачить лише одне - жахливий злочин.