7 найпоширеніших інфекційних захворювань, що передаються через воду: можливі наслідки підриву ГЕС

Холера

Холера зазвичай зустрічається в надзвичайних гуманітарних ситуаціях або в маргіналізованих осередках, де панують бідність і погані санітарні умови.

Хвороба поширюється через забруднену воду і викликає сильне зневоднення та діарею. На щастя, за заявою головного санлікаря Ігоря Кузіна, станом на 13 червня, в Україні не виявили ні випадків, ні підозр на холеру.

Холера може бути смертельною протягом декількох днів або навіть годин після контакту з бактеріями, але лише у 1 з 10 людей розвинуться небезпечні для життя симптоми.

Симптоми включають:

нудоту

блювання

діарею

м'язові судоми

Профілактика та лікування. Холера – це хвороба, що передається водою, але її легко запобігти. Частіше мийте руки, їжте лише готову та гарячу їжу та лише ті овочі та фрукти, які можете очистити самостійно, наприклад авокадо, банани та апельсини. Звичайно, пийте лише кипʼячену або пляшкову воду.

Гепатит A

Гепатит A – це інфекція печінки, спричинена вірусом, який потрапляє в організм людини зі споживанням зараженої їжі та води.

Основні шляхи передачі – фекально-оральний, тобто нехтування особистою гігієною, вживання необробленої термічно води чи їжі, купання у заражених водоймах, коли вода потрапляє до рота, або під час миття овочів та фруктів водою з забрудненої водойми, що часто можна спостерігати на пляжах влітку.

Вірус перебуває у воді від 3 до 10 місяців. Перші симптоми проявляються приблизно через два тижні. Але вірус не стійкий до кип'ятіння та гине миттєво.

Симптоми включають:

втому, загальну слабкість

діарея, спорожнення кишківника кольору світлої глини, безбарвні

жовтяницю (пожовтіння склер та шкіри)

зміна кольору сечі (насичений темний, як міцна заварка чаю або темне пиво)

нудоту та блювання

біль у животі, особливо біля печінки

втрату апетиту

раптову лихоманку

Такі симптоми не завжди виникають відразу та не у всіх. Перебіг залежить від багатьох факторів, у томі числі від віку. Наприклад у малих дітей дошкільного віку симптоми можуть бути не вираженими та жовтяниця взагалі відсутня.

Інфекція зазвичай зникає через кілька тижнів, але може перейти в серйозну форму та тривати кілька місяців.

Профілактика та лікування. Найкращий спосіб запобігти гепатиту А - отримати вакцину. Окрім цього, слідкуйте за особистою гігієною, вживайте кип'ячену воду або бутильовану, їжте лише продукти, які пройшли термічну обробку, ретельно приготовані із дотриманням відповідних санітарних норм та тільки ті фрукти, які ви можете очистити і які ви очистили самостійно або у приготуванні та обробці яких ви впевнені особисто.

Після того, як людина захворіла на гепатит A, вона виробляє імунітет і, ймовірно, більше ніколи ним не захворіє. Однак симптоми серйозні, якщо ви заразилися гепатитом A, відпочивайте, уникайте вживання алкоголю, пийте багато рідини та виконуйте рекомендації вашого лікаря-інфекціоніста. Хвороба пройде, а через три-шість місяців очікується повне одужання за умови дотримання усіх призначень лікаря.

Лямбліоз

Це хвороба, що поширюється через забруднену воду, найчастіше у ставках і струмках, але її також можна виявити у міській системі водопостачання, плавальних басейнах тощо. Захворювання спричинене паразитом та може набувати хронічний характер, якщо його не лікувати.

Симптоми включають:

біль у животі, частіше спазматичного характеру

здуття живота

діарею

нудоту

порушення апетиту та втрату ваги

алергічні висипання на шкірі

Є також так звана безсимптомна форма перебігу інфекції, яка у більшості випадків спонтанно минає. Імунітет після перенесення інфекції нестійкий, тож людина може захворіти повторно.

Профілактика та лікування. Хоча вакцини проти лямблій не існує, є прості способи уникнути зараження. Часто мийте руки з милом, не ковтайте воду під час плавання, пийте тільки пляшкову воду, воду із перевірених джерел або кип'ячену (паразит гине при кип'ятінні), слідкуйте за особистою та гігієною своїх дітей.

З часом імунна система, як правило, самостійно перемагає лямблії. Але якщо симптоми посилюються, лікарі призначають антипаразитарну терапію та симптоматичне відновлення.

Дизентерія

Кишкова інфекція, дизентерія – це захворювання, що викликане бактерією, вражає товстий кишківник людини та характеризується сильною діареєю (до 20 разів на добу), а також кров’ю або слизом у калі.

Поширюється через забруднені продукти харчування та воду. Дизентерія є вагомою причиною завжди мити руки, оскільки хвороба поширюється через недотримання правил гігієни.

Єдиним джерелом зараження є кал інфікованої людини. Переносниками бактерій також є мухи, то ж пильність та профілактика особливо потрібна влітку.

Симптоми включають:

спазми та біль у шлунку

виражену часту діарею із домішками слизу та крові

тенезми (імперативні позиви до дефекації)

лихоманку

нудоту

блювання

зневоднення

Профілактика та лікування. Щоб запобігти дизентерії, часто мийте руки з милом, замовляйте всі напої без льоду, не їжте їжу, що продається на вулиці або має сумнівні санітарні умови для приготування, споживайте лише ті фрукти, які можна очистити самостійно чи які приготовлені та сервіровані у належних санітарно-гігієнічних умовах. Під час перебування у місцях з підвищеним ризиком дизентерії, пийте лише запечатану пляшкову воду.

При появі будь-яких симптомів потрібно звернутися до лікаря. Легка форма дизентерії зазвичай проходить сама собою, потрібно лише пити багато води та відпочивати, полегшити спазми в шлунку можна за допомогою безрецептурних ліків проти розладів шлунку. Більш важкі випадки лікуються антибіотиками та симптоматичною терапією під наглядом лікаря-інфекціоніста.

Ешехіріоз

Кишкова паличка — це бактерія з різними штамами, яка є умовно патогенним організмом, тобто є користі штами, але деякі штами є небезпечні.

Небезпечні штами бактерії зустрічаються в заражених водоймах по всьому світу, де живуть люди та велика рогата худоба. Симптоми небезпечних штамів кишкової палички схожі на симптоми дизентерії та інших захворювань, що передаються через воду.

Більшість нападів кишкової палички проходять протягом тижня, але у людей похилого віку та маленьких дітей більше шансів на розвиток небезпечних для життя симптомів. Бактерія не стійка до впливу високих температур, тож гине при кип'ятінні.

Будь-хто, хто хоч якось контактував з зараженою їжею або водою, та зараз має симптоми діареї з кровʼю, повинен негайно звернутися до лікаря.

Профілактика та лікування. Як завжди, уникайте води, яка може бути забруднена фекаліями людини та/або тварин. Добре мийте фрукти та овочі, часто мийте руки та пийте лише безпечну воду. Під час лікування пийте багато безпечної води, відпочивайте та за потреби приймайте ліки за призначенням вашого лікаря.

Сальмонельоз

Більшість випадків зараження сальмонелою відбувається через споживання їжі або води, забрудненої фекаліями та які містять бактерію. Недостатньо оброблене м’ясо, яєчні продукти, фрукти та овочі також можуть бути джерелом захворювання.

Переважно люди не мають ускладнень, але діти, вагітні жінки, люди похилого віку та люди з ослабленою імунною системою найбільше піддаються ризику важких форм перебігу та ризику зневоднення. Бактерії досить довго живуть у зовнішньому середовищі (ґрунті, молоці, воді, м'ясі), то влітку та восени найбільший ризик зараження при недотриманні профілактичних заходів.

Симптоми включають:

температуру

біль у животі

загальну слабкість

головний біль

нудоту

блювання

діарею

Профілактика та лікування. Купуйте м'ясо та молочні продукти лише у магазинах та спеціалізованих ринках де є санітарний контроль продукції. Готуючи їжу, обов’язково ретельно її обробляти, зберігайте мʼясні та молочні продукти закритими та окремо від інших, підтримувати належний температурний режим у холодильнику.

Не торкайтеся тварин, як завжди, часто мийте руки. Сальмонельозна інфекція зневоднює організм, тож вчасно звертайтесь по медичну допомогу, вживайте рідину та електроліти у достатньому об'ємі та дотримуйтесь порад та призначень лікаря. Більш серйозні форми перебігу інфекції можуть вимагати госпіталізації та приймання антибіотиків.

Черевний тиф

Хоча черевний тиф рідко зустрічається в промислово розвинених країнах, він добре відомий у вкрай бідних частинах країн та у місцях з небезпечною епідеміологічною ситуацією.

За оцінками, щороку до 20 мільйонів людей у ​​всьому світі страждають від цієї хвороби. Вона поширюється через заражену їжу, небезпечну воду та погані санітарні умови, і є дуже заразною.

Збудником є бактерія, яка здатна витримувати вплив низьких температур, але гине при кип'ятінні, гарно себе почуває у воді та продуктах тваринного походження, овочах та фруктах. Механічними переносниками є також мухи та таргани.

Симптоми включають:

лихоманка, яка наростає поступово

м'язові болі

втома

пітливість

втрата апетиту

набряк язика

закреп, рідше діарея

висип на шкірі грудей та живота

безсоння

марення

може бути сухий кашель з перших днів хвороби та навіть бронхіт

Профілактика та лікування. Для профілактики тифу людям, які перебувають у небезпечних місцях необхідна вакцинація. Крім цього, ретельно і часто мийте руки з милом, особливо після контактів з домашніми або сільськогосподарськими тваринами, та після відвідування туалету.

Мийте фрукти та овочі, очищайте їх від шкірки. Слідкуйте за тим, щоб їжа пройшла належну термічну обробку, уникайте вживання сирих листових овочів та сумнівно приготовлених продуктів, які зберігаються при кімнатній температури, кип'ятіть воду якщо не маєте впевненості в її якості та безпеці.

При будь-яких симптомах захворювань, перерахованих вище негайно звертайтеся до лікаря. Кожна з цих хвороб піддається лікуванню, проте якщо вчасно не почати його, є великий ризик ускладнень та летальних наслідків.