7 найкращих планшетів 2024 року, які варто купити

З постійним розвитком технологій планшети стають все більш потужними та універсальними пристроями, здатними задовольнити найрізноманітніші потреби користувачів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Tom's Guide, Engadget, ZDNet.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 7 найкращих планшетів, які варто купити у 2024 році.

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Apple iPad Air 2022

Ціна: від 20 200 до 40 400 гривень

iPad Air має той самий елегантний і зручний дизайн, що і iPad Pro, але за нижчою ціною, з яскравим, чітким і точним 10,9-дюймовим дисплеєм, оточеним тонкими рамками та плоскими краями. Він оснащений портом USB-C і має можливість заряджатися за допомогою того ж кабелю, який ви використовуєте з іншими гаджетами.

iPad Air також сумісний з найкращими аксесуарами Apple, включаючи стілус Pencil другого покоління та клавіатуру Magic Keyboard, як і 11-дюймовий iPad Pro.

З мінусів можна назвати, що частота як і раніше обмежена 60 Гц, а базова пам'ять в 64 ГБ. Також немає ідентифікатора особи.

Apple iPad Air 2022 (фото: Getty Images)

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Ціна: 80 000 гривень

Samsung пропонує свій Galaxy Tab S9 Ultra з трьома розмірами екрану: 11, 12,4 та 14,6 дюйма. У тексті розглядається лише 14,6-дюймовий Galaxy Tab S9 Ultra, але всі три планшети мають ідентичні характеристики, за винятком розміру екрану та кількох невеликих відмінностей у наборі камер.

Хоча S9 Ultra надто великий, щоб його можна було зручно тримати в руках протягом тривалого часу, 11- та 12,4-дюймові моделі - найкращий вибір для планшета Android, оскільки вони оснащені чудовими екранами і стилусом S Pen, що надзвичайно зручний.

Цього року Samsung збільшила обсяг оперативної пам'яті та процесора у серії Galaxy Tab S9. Чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 більш ніж достатньо потужний для всього, а 12 ГБ оперативної пам'яті - це великий приріст порівняно з 8 ГБ на минулорічних планшетах.

Ці планшети навіть мають клас захисту IP68 від води та пилу - тому, якщо ви хочете взяти свій S9 у ванну та подивитися фільм, вам не доведеться турбуватися про його відключення, якщо він впаде у ванну. Додайте до цього надійну екосистему аксесуарів з безліччю різних чохлів для клавіатури та багатозадачний режим Dex.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (фото: Engadget)

Microsoft Surface Pro 9

Ціна: 28 000 гривень

Хоча більшість людей думають про пристрої Microsoft Surface Pro як про лінійку пристроїв 2 в 1, оскільки вони не оснащені клавіатурою (її необхідно придбати окремо), технічно це робить їх планшетами.

Але не турбуйтеся, тому що завдяки Windows 11 і підтримці ряду процесорів Intel 12-го покоління Microsoft Surface Pro створені для підвищення продуктивності.

Останній Surface Pro 9 має гарний дисплей з плавною частотою оновлення 120 Гц та покращеними стереодинаміками, а включення ІЧ-камери розпізнавання облич дозволяє миттєво увійти до системи.

Ще одним приємним бонусом є те, що, на відміну від багатьох планшетів, твердотільний накопичувач Surface Pro 9 доступний користувачеві, що дозволяє вам самостійно оновити його сховище в будь-який час.

А завдяки покращенням у Windows 11 Surface Pro 9 краще підходить для життя в якості планшета без необхідності підключення смарт-клавіатури. Це тому, що він має більші значки додатків і більш сенсорне управління.

Microsoft Surface Pro 9 (фото: Engadget)

Apple iPad з діагоналлю 10,2 дюйми

Ціна: від 9 180 до 18 500 гривень

Якщо вам просто потрібен простий планшет за розумною ціною, то важко помилитись, вибравши стандартний Apple iPad. Він має 10,2-дюймовий дисплей з гарною яскравістю (500 ніт) та відносно швидкий процесор A13 Bionic. Це також останній iPad, який все ще має старомодну кнопку "Додому" Touch ID.

Після оновлення минулого року iPad дев'ятого покоління отримав нові функції, включаючи підтримку Apple Pencil, покращені камери (передню та задню) та подвійне базове сховище (64 ГБ замість 32 ГБ).

Цей бюджетний планшет також доступний у моделі тільки з Wi-Fi або з додатковим сотовим зв'язком 4G LTE.

iPad початкового рівня також є найдешевшим пристроєм, який дає вам доступ до App Store. Це робить його гарним мультимедійним пристроєм та зручним способом керування вашою медіатекою на інших пристроях Apple за доступною ціною.

Apple iPad з діагоналлю 10,2 дюйми (фото: Engadget)

OnePlus Pad

Ціна: 23 000 гривень

OnePlus Pad - це великий Android-планшет із величезною задньою камерою на 13 МП, привабливими вигнутими краями та унікальним співвідношенням сторін екрану 7:5. Завдяки цьому незвичайному вигляду перший планшет OnePlus дійсно виділяється серед конкурентів.

Перегляд відео та читання електронних книг приносять масу задоволення на яскравому 11,6-дюймовому дисплеї планшета із частотою 144 Гц. Завдяки процесору MediaTek Dimensity 9 000 і ОС Android 13додатки та ігри працюють плавно і швидко.

Цей легкий планшет також має винятковий час автономної роботи - понад 13 годин.

OnePlus Pad (фото: ZDNet)

Pixel Tablet

Ціна: 32 000 гривень

Google не мав планшетів на Android з моменту припинення випуску Google Pixel Slate в 2018 році, але в травні 2023 року компанія анонсувала нову версію.

Створений спеціально для розваг та повсякденного домашнього використання, Pixel Tablet оснащений 10,95-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 2560 х 1600 пікселів. Він також має чіп Google Tensor G2, який використовується в лінійці Pixel 7 та Pixel Fold.

Цікаве в цьому планшеті те, що док-станція для зарядки, що входить в комплект, також перетворює його на Nest Hub. Це означає, що, коли ви не використовуєте планшет для перегляду YouTube, він має другу мету - дисплей для розумного будинку. Термін служби батареї може досягати 12 годин потокового відео, є підтримка стілусів сторонніх виробників.

Pixel Tablet (фото: Digital Trends)

Amazon Fire HD 8

Ціна: 4 500 гривень

Якщо вам просто потрібен базовий планшет для простих функцій, таких як робота, покупки в інтернеті та перегляд відео, то неймовірно доступного Amazon Fire HD 8 може бути достатньо.

Він не вразить вас своєю продуктивністю, оскільки оснащений всього 2 ГБ оперативної пам'яті та обмеженим об'ємом пам'яті в 32 ГБ, але має 8-дюймовий сенсорний екран з роздільною здатністю HD і вбудовану підтримку від Amazon.

Amazon Fire HD 8 (фото: Mashable)