7 моторошних серіалів про постапокаліпсис, від яких не відірватися до останнього епізоду

Фанати моторошних сюжетів та історій про постапокаліпсис як ніхто знають, наскільки важко знайти дійсно цікавий серіал на такі теми. Втім, існує 7 чудових варіантів.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас цікаві серіали, від яких важко відірватися аж до останнього епізоду.
Звісно, цей топ важко уявити без серіалу, у якому безліч зомбі, крові, моторошних кадрів та цікавий сюжет. Епізодів дуже багато, а тому тим, хто любить дивитися серіали одразу цілими сезонами, "Ходячі мерці" точно сподобаються.
А цей серіал здивує не тільки кількістю епізодів. Постапокаліпсис, у якому людям доводиться знову повернутися на Землю, де на них вже не чекають, змусить багато про що замислитися. До того ж у ньому є цікаві романтичні лінії, які вдало вплелися у сюжет про боротьбу за життя.
Постапокаліптичний серіал поки що отримав лише один сезон. Але геймерам, які вже грали в однойменну гру, та навіть тим, хто ніколи не чув про цей шутер, нудьгувати не доведеться. Кожна серія знайомить зі світом "після", у якому ніби й не залишилося місця для чогось людського, але це не так.
Ще один серіал за мотивами гри. І він теж поки що отримав лише 1 сезон. Втім, навіть цього було достатньо, аби навколо історії про вірус виник неабиякий ажіотаж. А неймовірно красиві пейзажі стануть приємним сюрпризом.
Комедійний серіал про чоловіка, який розуміє, що він залишився один на всій планеті. Але потім виявиться, що це зовсім не так. Сюжет різко змінюється, а комічних ситуацій дуже багато.
Постапокаліптична драма від Netflix отримала 3 сезони. Це історія про хлопчика-оленя, який живе зовсім в іншому світі, у якому мусить ховатися від мисливців. Пригоди та нові враження дитини змусять вас додивитися серіал до кінця.
Цей серіал не тільки постапокаліптичний, а ще й науково-фантастичний та антиутопічний. У ньому люди живуть у дуже глибокому бункері і все не так просто. Таємниці, пригоди та класні актори - екранізація роману не дарма отримала стільки схвальних відгуків.
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