7 моторошних фільмів про зомбі, від яких неможливо відірватися аж до самого кінця

Фільми про Апокаліпсис, зомбі та ходячих мерців завжди можуть полоскотати нерви, а тому у світі трилерів вони одні з найпопулярніших. І кожна історія цікава, адже не кожен може уявити, що буде, якщо світ навколо перетвориться на справжнє пекло.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 фільмів про зомбі, які миттєво затягнуть й не дадуть заснути.

"28 днів потому"

Після коми головний герой прокидається у світі, який лякає тишею та порожнечею. Зомбі, смерті та неймовірна напруга в кожному кадрі - фільм оцінять всі, хто прагне побачити не просто трилер на вечір, а щось глибше. Дивіться, на що піде головний герой та чи зможе він вижити в новому світі.

"Потяг до Пусана"

Корейський блокбастер, як зрозуміло з назви, розповість про події у потязі, де пасажири намагаються вижити, поки моторошний вірус перетворює людей на монстрів. Стрічка триматиме до самого кінця, а драми, з якими стикнуться головні герої, вас вразять.

"Світанок мерців"

Ремейк культового фільму, який зберіг усе найкраще й додав ще більше жорсткості. Люди ховаються в торговому центрі, але зомбі все ближче, а всередині назріває паніка. Атмосфера тотального хаосу і відчуття, що виходу немає, не відпускають до самого фіналу.

"Земля мертвих"

А що, якщо зомбі зможуть "думати"? Істоти, які вбивають всіх на своєму шляху, стають ще жахливішими, коли починають дещо розуміти й планувати. Дивіться, чи зможе група людей врятуватися від мерців, яких стало ще важче зупиняти. Це дійсно шокує й не дасть вам заснути.

"Апокаліпсис Z: Початок кінця"

Відносно новий фільм про зомбі вразить вас початком цікавої історії. Чи зможе чоловік, який рятується від мерців разом зі своєю кішкою, втекти від смерті? Не нова історія про кінець світу отримала нове продовження, адже тепер монстри не єдині, хто хоче вбивати всіх навколо.

"Оселя зла"

Культовий фільм за відеогрою, який запустив цілу франшизу та підкорив серця мільйонів глядачів. Тут є все: зомбі, лабораторії, секретні корпорації, драйвовий екшн та незрівняна Міла Йовович. І якщо ви ще не бачили цей фільм, час надолужувати!

"Зовні"

Менш відома, але цікава стрічка про світ після катастрофи. Тут не лише зомбі, на головний план вийшла гнітюча атмосфера, стосунки між людьми та психологія виживання. Фільм точно вартий перегляду, адже залишить після себе чимало думок.