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7-летняя Варя продавала на улице цветы, чтобы купить бронежилет украинским воинам

Коллаж РБК-Украина: девочка собрала деньги воинам ВСУ на бронежилет
Автор: Светлана Мащенко

Семилетняя украинка Варя решила стать волонтерам, передав личные сохранения воинам Вооруженных сил на бронежилет. Средств не хватило, поэтому она пошла на улицу продавать цветы.

Об этом говорится в Twitter сообщества Бандеро-мобиль.

"Варя узнала, что броник стоит дороже, чем она передала волонтерам, и решила, что должна заработать остальные средства", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы заработать, девочка вышла с плакатом "Купи квітку, а я куплю бронік для нашого солдата" и начала продавать цветы.

Необходимую сумму удалось собрать всего за пять часов.

"Теперь у кого-то на передовой будет броник 4 класса и собственный ангел-Хранитель по имени Варя!" - говорится в посте.

Фото: Варя продавала на улице цветы, чтобы купить бронежилет украинским воинам (twitter.com/j_tuk_tuk_tuk)

Пользователи сети в комментариях желают девочке здоровья, а Украине - победы:

  • Рости щасливою, здоровою й під мирним небом. Хвала тобі й твоїм батькам за виховання. Хай береже тебе й твоїх рідних й друзів Господь!
  • Вона сама, як квіточка! Дякую, Варя, ти справжня україночка!
  • В Україні і діти непереможні! На що ці орки сподіваються?
  • Цю країну не зламати.

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