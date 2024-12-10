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7 дієвих способів, які допоможуть підняти настрій та уникнути депресії

Які способи допоможуть покращити настрій (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Похмура погода та повсякденна робота можуть пригнічувати настрій та навіть призводити до депресії. Є природні способи, які допоможуть підняти настрій і створити більш позитивний світогляд на життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

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