7 дієвих способів, які допоможуть підняти настрій та уникнути депресії

Похмура погода та повсякденна робота можуть пригнічувати настрій та навіть призводити до депресії. Є природні способи, які допоможуть підняти настрій і створити більш позитивний світогляд на життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Рухайтесь

Ні для кого не секрет, що фізична активність приносить користь тілу, але вона також ефективна для мозку.

Соціальний працівник Дженніфер Нунес розповіла, що фізичні рухи знижують гормони стресу, такі як кортизол. Це також підвищує рівень дофаміну - нейромедіатора, який відіграє важливу роль у допомозі відчувати задоволення, мотивацію та щастя.

Коли ваші рівні дофаміну збалансовані, то ви відчуваєте більше енергії, мотивації та готовності братися за життя. Але коли ці рівні падають через недостатній сон, незбалансовану дієту чи недостатню фізичну активність - це може призвести до того, що ви відчуєте виснаження, втрату мотивації або навіть депресію.

Вам не обов’язково бігти марафон, щоб отримати користь від фізичних вправ. Важливо знати, що усі види фізичної активності можуть допомогти підняти настрій і зменшити стрес, незалежно від того, віддаєте перевагу пробіжці, їзді на велосипеді чи просто танцям вдома.

Висипайтеся

Коли ви добре відпочили, то мозок може краще регулювати дофамін, допомагаючи почуватися більш пильними та мотивованими протягом дня. І навпаки, якщо ви не виспалися, у вас буде менше енергії.

Такий стан може бути важким для мозку, оскільки йому потрібна енергія, щоб виконувати повсякденну роботу.

Проводьте час на свіжому повітрі

Один із найпростіших способів природним чином підняти настрій - це проводити більше часу на свіжому повітрі. Найкраще це робити вранці, оскільки вплив сонячного світла регулює циркадний ритм - внутрішній годинник тіла.

Це може прокласти шлях до кращого, більш спокійного сну, який є ключовим для підтримки загального настрою. Крім того, вплив світла підвищує рівень дофаміну, що ще більше покращує настрій.

Практикуйте вдячність

Коли ви практикуєте вдячність - висловлюєте подяку іншим або просто розмірковуєте про хороші речі у своєму житті, то це запускає систему винагороди в мозку. Це активує частини мозку, пов’язані з вивільненням дофаміну, особливо в областях, пов’язаних із задоволенням, мотивацією та соціальними зв’язками.

Вдячність також сприяє розвитку мислення, яке зміцнює позитивні почуття, що заохочує мозок продовжувати шукати та розпізнавати гарний досвід.

Зробіть перерву в соціальних мережах

Один-два дні можуть змінити ситуацію, особливо якщо ви звикли щодня "сидіти" у соціальних мережах. Багато людей відчувають почуття засудження, порівняння, страждання та розбіжності, коли проводять час в інтернеті, що може сприяти поганому настрою.

Відпочинок від соціальних мереж дозволяє розуму сповільнитися, залучити численні органи чуття до інших видів діяльності таких як фізичні вправи чи перебування на природі.

Пийте достатньо рідини

Дієтолог Лорен Твігге розповіла, що зневоднення призводить не лише до таких фізичних симптомів, як спрага, голод і головний біль, але й до дратівливості.

Все тому, що вода необхідна для безлічі процесів в організмі, включаючи кровообіг. Коли ви зневоднені, приплив крові до тіла сповільнюється, що призводить до негативних психічних і емоційних симптомів.

Їжте протизапальні продукти

Щоб природним чином підняти настрій, споживайте продукти, які зменшують запалення.

Хронічне запалення також може призвести до таких захворювань, як акне, харчова непереносимість і роздратування шлунково-кишкового тракту, що може мати негативний вплив на самооцінку, настрій і психічне здоров’я.