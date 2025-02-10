7-денний план дієти з високим вмістом білка і клітковини: що і коли їсти

Чому цей план харчування принесе користь організму?

Кожен день цього плану забезпечує в середньому 98 грамів білка та 34 грами клітковини. Оскільки білок становить структуру нашої клітини, він відіграє важливу роль у всіх функціях організму, включаючи підтримку здорової імунної системи та сприяння росту м’язів.

Хоча більшість із нас отримує багато білка, багатьом із нас бракує клітковини. Лише 7% дорослих досягають щоденних цілей споживання клітковини в 25 грамів на день для жінок і 38 для чоловіків. Оскільки клітковина має так багато переваг для здоров’я, зокрема покращує рівень цукру в крові та здоров’я серця, це поживна речовина, якій варто віддати перевагу.

Середземноморська дієта вважається одним із найздоровіших способів харчування, завдяки рибі та морепродуктам, горіхам та іншим корисним жирам, бобовим, цільнозерновим і великої кількості фруктів і овочів, обмежуючи рафіновані злаки та доданий цукор.

Пропонуємо вам примірний план харчування на 4 дні.

День 1

Сніданок (430 калорій)

1 порція кисломолочного сиру з високим вмістом білка ½ склянки чорниці

Перекус (268 калорій)

1 порція вишневого крамбла без додавання цукру

Обід (373 калорії)

1 порція нарізаного салату з нутом, оливками та фетою, 85 грамів вареної курячої грудки

Перекус (198 калорій)

1 чашка знежиреного простого зцідженого грецького йогурту ½ склянки малини

Вечеря (436 калорій)

1 порція лосося на сковороді та брюссельської капусти з лимонно-часниковою посипкою.

Щоденна кількість: 1799 калорій, 80 г жиру, 127 г білка, 147 г вуглеводів, 30 г клітковини, 2026 мг натрію.

День 2

Сніданок (448 калорій)

1 порція вівсянки з малиновим і арахісовим маслом з високим вмістом білка

Перекус (62 калорії)

1 порція шматочків лосося з огірком

Обід (506 калорій)

1 порція протизапального салату Фарро та білої квасолі

Перекус (170 калорій)

1 порція кисломолочного сиру з ягодами

Вечеря (625 калорій)

1 порція кремової запіканки з курки, капусти та грибів

Щоденна калорійність: 1812 калорій, 93 г жиру, 88 г білка, 170 г вуглеводів, 32 г клітковини, 1804 мг натрію.

День 3

Сніданок (448 калорій)

1 порція вівсянки з малиновим і арахісовим маслом з високим вмістом білка

Перекус (95 калорій)

1 середнє яблуко

Обід (506 калорій)

1 порція протизапального салату Фарро та білої квасолі

Перекус (198 калорій) 1 чашка знежиреного простого зцідженого грецького йогурту ½ склянки малини

Вечеря (548 калорій) 1 порція сиру тофу.

Щоденна калорійність: 1802 калорії, 76 г жиру, 84 г білка, 217 г вуглеводів, 44 г клітковини, 1838 мг натрію.

День 4

Сніданок (421 калорій)

1 порція лаваша для сніданку з яйцем, помідорами та фетою

1 склянка нарізаної полуниці

Перекус (62 калорії)

1 порція шматочків лосося з огірком

Обід (541 калорій)

1 порція протизапального салату Фарро та білої квасолі 1 клементин

Перекус (170 калорій)

1 порція кисломолочного сиру з ягодами

Вечеря (470 калорій)

1 порція пасти з цукіні та куркою

Вечірня закуска (131 калорія)

1 велика груша

Щоденна калорійність: 1796 калорій, 60 г жиру, 90 г білка, 236 г вуглеводів, 32 г клітковини, 2154 мг натрію.