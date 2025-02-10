7-денний план дієти з високим вмістом білка і клітковини: що і коли їсти
Середземноморська дієта - дуже ефективна для схуднення та здорового організму, завдяки високому вмісту білка та клітковини в щоденному раціоні.
Що треба їсти та коли, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eating Well.
Чому цей план харчування принесе користь організму?
Кожен день цього плану забезпечує в середньому 98 грамів білка та 34 грами клітковини. Оскільки білок становить структуру нашої клітини, він відіграє важливу роль у всіх функціях організму, включаючи підтримку здорової імунної системи та сприяння росту м’язів.
Хоча більшість із нас отримує багато білка, багатьом із нас бракує клітковини. Лише 7% дорослих досягають щоденних цілей споживання клітковини в 25 грамів на день для жінок і 38 для чоловіків. Оскільки клітковина має так багато переваг для здоров’я, зокрема покращує рівень цукру в крові та здоров’я серця, це поживна речовина, якій варто віддати перевагу.
Середземноморська дієта вважається одним із найздоровіших способів харчування, завдяки рибі та морепродуктам, горіхам та іншим корисним жирам, бобовим, цільнозерновим і великої кількості фруктів і овочів, обмежуючи рафіновані злаки та доданий цукор.
Пропонуємо вам примірний план харчування на 4 дні.
День 1
Сніданок (430 калорій)
1 порція кисломолочного сиру з високим вмістом білка ½ склянки чорниці
Перекус (268 калорій)
1 порція вишневого крамбла без додавання цукру
Обід (373 калорії)
1 порція нарізаного салату з нутом, оливками та фетою, 85 грамів вареної курячої грудки
Перекус (198 калорій)
1 чашка знежиреного простого зцідженого грецького йогурту ½ склянки малини
Вечеря (436 калорій)
1 порція лосося на сковороді та брюссельської капусти з лимонно-часниковою посипкою.
Щоденна кількість: 1799 калорій, 80 г жиру, 127 г білка, 147 г вуглеводів, 30 г клітковини, 2026 мг натрію.
День 2
Сніданок (448 калорій)
1 порція вівсянки з малиновим і арахісовим маслом з високим вмістом білка
Перекус (62 калорії)
1 порція шматочків лосося з огірком
Обід (506 калорій)
1 порція протизапального салату Фарро та білої квасолі
Перекус (170 калорій)
1 порція кисломолочного сиру з ягодами
Вечеря (625 калорій)
1 порція кремової запіканки з курки, капусти та грибів
Щоденна калорійність: 1812 калорій, 93 г жиру, 88 г білка, 170 г вуглеводів, 32 г клітковини, 1804 мг натрію.
День 3
Сніданок (448 калорій)
1 порція вівсянки з малиновим і арахісовим маслом з високим вмістом білка
Перекус (95 калорій)
1 середнє яблуко
Обід (506 калорій)
1 порція протизапального салату Фарро та білої квасолі
Перекус (198 калорій) 1 чашка знежиреного простого зцідженого грецького йогурту ½ склянки малини
Вечеря (548 калорій) 1 порція сиру тофу.
Щоденна калорійність: 1802 калорії, 76 г жиру, 84 г білка, 217 г вуглеводів, 44 г клітковини, 1838 мг натрію.
День 4
Сніданок (421 калорій)
1 порція лаваша для сніданку з яйцем, помідорами та фетою
1 склянка нарізаної полуниці
Перекус (62 калорії)
1 порція шматочків лосося з огірком
Обід (541 калорій)
1 порція протизапального салату Фарро та білої квасолі 1 клементин
Перекус (170 калорій)
1 порція кисломолочного сиру з ягодами
Вечеря (470 калорій)
1 порція пасти з цукіні та куркою
Вечірня закуска (131 калорія)
1 велика груша
Щоденна калорійність: 1796 калорій, 60 г жиру, 90 г білка, 236 г вуглеводів, 32 г клітковини, 2154 мг натрію.
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