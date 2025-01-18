6 акторів, які використовували дублерів для оголених сцен

Айла Фішер у "Непроханих гостях"

Айла Фішер здобула визнання завдяки ролі Глорії Клірі - шалено закоханої героїні в комедії "Непрохані гості" (2005). Її персонаж часто опиняється в пікантних ситуаціях, але актриса була не в захваті від необхідності зніматися оголеною.

"Коли героїня постає оголеною, її сприймають як сексуальну, а не як кумедну. Я програла дискусію з продюсерами…", - поділилася Фішер в інтерв’ю Entertainment Weekly.

Айла Фішер (фото: Кіноріум)

Щоб збалансувати ці сцени, вона зробила свою героїню ще більш ексцентричною, що додало комедійності. До того ж для кадрів з оголеним тілом використовували дублерку, як і для сцен, де руки Глорії зухвало хапають Вінса Вона під столом.

Віллем Дефо в "Антихристі"

Шанувальники Віллема Дефо довго гадали, чи дійсно актор повністю оголився у фільмі "Антихрист" - провокаційній роботі Ларса фон Трієра, що досліджує теми депресії. Особливо глядачів цікавило, чи статеві органи, показані в кадрі, належать самому Дефо. В одному з інтерв’ю актор пояснив ситуацію: для цих сцен використовували дублера.

Віллем Дефо (фото: Кіноріум)

"Ні, це не я. Ларс запросив для цього порноактора, і це було правильне рішення. Якби це був я, то про інше люди б уже й не говорили", - розповів Дефо Dazed.

"Ларс прагнув, щоб сцени виглядали реалістично, але це могло б відволікати глядачів. Якби він попросив мене на це зважитися, не знаю, як би я відповів", - додав він.

Міла Куніс у "Друзі по сексу"

У романтичній комедії "Друзі по сексу" Міла Куніс і Джастін Тімберлейк грають друзів, які вирішують додати до своїх стосунків інтимний аспект без будь-яких зобов’язань. Через це герої досить часто опиняються без одягу. Тімберлейк був відкритішим до демонстрації тіла, тоді як Куніс обрала більш стриманий підхід.

Міла Куніс (фото: Кіноріум)

"Я показала трохи збоку, але вирішила не розкривати всього одразу. Я віддаю перевагу робити це поступово, маленькими частинами", - розповіла вона Райану Сікресту в його радіошоу.

Для сцени, яка вимагала показу її сідниць, на зйомки запросили дублерку.

Кевін Костнер у "Робін Гуді: Принц злодіїв"

Іноді актори уникають оголених сцен через зовнішні обставини, наприклад, несприятливі погодні умови. У фільмі "Робін Гуд: Принц злодіїв" Кевіну Костнеру довелося б з’явитися голим у сцені, де його персонаж виходить з озера. Однак актор вирішив скористатися послугами дублера.

Кевін Костнер​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Як зазначається в коментарі до DVD, Костнер пояснив своє рішення побоюванням отримати переохолодження. Хоча дублеру довелося впоратися із зануренням у холодну воду, він принаймні не ніс на собі відповідальності за весь історичний бойовик.

Дакота Джонсон у "50 відтінках сірого"

Актори, які брали участь у зйомках "50 відтінків сірого", чудово розуміли, що їх очікує багато оголених сцен, адже роман Е.Л. Джеймс насичений відвертими моментами. Однак для Дакоти Джонсон знадобився дублер в одній зі сцен через її помітне татуювання, яке не відповідало образу невинної Анастасії. Завдання підібрати відповідного дублера було покладено на оператора фільму Шеймуса Макгарві.

Дакота Джонсон​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

"Ми використовували дублера для спини Дакоти", - розповів він у інтерв’ю New York Times.

Кіра Найтлі в "Наслідках"

Кірі Найтлі знайома з частковою оголеністю на екрані, але її погляд на це змінився після народження першої дитини. У історичній драмі 2019 року "Наслідки" вона вирішила уникнути сцен оголення з партнером по фільму Александром Скарсгардом.

"У цьому фільмі знімався дублер, тому це була не я", - зізналася Найтлі в інтерв'ю Body+Soul.

Кіра Найтлі​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

"Коли я була молодшою, мені було комфортно оголюватися на камеру. Але після народження дитини? Я надзвичайно задоволена своїм тілом. Воно зробило все, що мало: виростило її, я народила її та вигодувала". - додала вона.

Актриса також зазначила, що процес вибору дублера був напрочуд веселим.