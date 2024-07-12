66-річна Шерон Стоун відтворила сексі-сцену з "Основного інстинкту". Цього разу без одягу (фото)

66-річна акторка Шерон Стоун не припиняє дивувати фанів. Цього разу зіра відтворила кадр з легендарного фільму "Основний інстинкт". Сексі-сцена підкорила мільйони глядачів, а нині Стоун вирішила повторити її, але вже без сукні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким актриса поділилася в Instagram.
Так, акторка вирішила похизуватися фігурою. Вона приміряла червону білизну, при цьому Стоун не стала ховати тіло під одягом.
Зірка позувала на стільці, закинувши одну ногу на іншу. Тим самим вона відтворила ту саму сексі-сцену з фільму "Основний інстинкт", який вийшов на екрани понад 30 років тому.
Відверте фото ошелешило фанів. Вони зізнаються, що не очікували побачити акторку у настільки сміливому образі. Також коментатори пишуть:
У стрічці "Основний інстинкт" Стоун грала письменницю Кетрін Трамелл, яку підозрюють у вбивстві. І під час допиту вона, сидячи у сукні без білизни, перекинула одну ногу на іншу, що дуже спантеличило слідчих.
Цю сцену називають однією з найскандальніших. Спочатку Стоун навіть критикували за надмірну відвертість, але нині момент на допиті вважають культовим.
Та сама сцена з "Основного інстинкту" (скріншот)
До слова, раніше ми вже розповідали, як зараз виглядає актор, який зіграв Карла у "Ходячих мерцях".
Окрім цього, нещодавно Стоун здивувала мережу "оголеним" фото.