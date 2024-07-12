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66-річна Шерон Стоун відтворила сексі-сцену з "Основного інстинкту". Цього разу без одягу (фото)

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Поліна Іваненко

66-річна акторка Шерон Стоун не припиняє дивувати фанів. Цього разу зіра відтворила кадр з легендарного фільму "Основний інстинкт". Сексі-сцена підкорила мільйони глядачів, а нині Стоун вирішила повторити її, але вже без сукні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким актриса поділилася в Instagram.

Шерон Стоун показалася у білизні

Так, акторка вирішила похизуватися фігурою. Вона приміряла червону білизну, при цьому Стоун не стала ховати тіло під одягом.

Зірка позувала на стільці, закинувши одну ногу на іншу. Тим самим вона відтворила ту саму сексі-сцену з фільму "Основний інстинкт", який вийшов на екрани понад 30 років тому.

 

Як реагує мережа

Відверте фото ошелешило фанів. Вони зізнаються, що не очікували побачити акторку у настільки сміливому образі. Також коментатори пишуть:

  • "Ти не повинна робити це, Шерон. Не дозволяй їм принижувати себе. Продовжуй, але в іншому вбранні"
  • "Ви виглядаєте неймовірно і дивовижно"
  • "Ви як рок-зірка".

Що відомо про культовий момент з фільму

У стрічці "Основний інстинкт" Стоун грала письменницю Кетрін Трамелл, яку підозрюють у вбивстві. І під час допиту вона, сидячи у сукні без білизни, перекинула одну ногу на іншу, що дуже спантеличило слідчих.

Цю сцену називають однією з найскандальніших. Спочатку Стоун навіть критикували за надмірну відвертість, але нині момент на допиті вважають культовим.

Та сама сцена з "Основного інстинкту" (скріншот)

"Основний інстинкт"  - трейлер

 

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