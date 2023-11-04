65-річна Мадонна блиснула голими грудьми на ліжку: гарячі фото

65-річна поп-співачка Мадонна знову продемонструвала шанувальникам вірність своєму улюбленому образу фатальної спокусниці. У своїх соцмережах вона розмістила серію дуже провокаційних знімків.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Артистка поділилася кадрами зі свого останнього концерту у Барселоні разом із фотосесією з готелю.
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
На деяких світлинах Мадонна позує на ліжку топлес і в головному уборі. Образ доповнили довгі рукавички, колготки в сітку і ціла купа дорогоцінних прикрас.
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Загалом, образ досить сміливий, особливо, якщо враховувати, що прикривалася Мадонна однією лише напівпрозорою тканиною.
Шанувальники зірки вже звикли до її пікантних фотосесій, тому у коментарях під світлинами одні компліменти.
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
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