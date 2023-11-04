65-річна Мадонна блиснула голими грудьми на ліжку: гарячі фото

Мадонна оголила груди перед камерою

Артистка поділилася кадрами зі свого останнього концерту у Барселоні разом із фотосесією з готелю.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

На деяких світлинах Мадонна позує на ліжку топлес і в головному уборі. Образ доповнили довгі рукавички, колготки в сітку і ціла купа дорогоцінних прикрас.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Загалом, образ досить сміливий, особливо, якщо враховувати, що прикривалася Мадонна однією лише напівпрозорою тканиною.

Реакція прихильників

Шанувальники зірки вже звикли до її пікантних фотосесій, тому у коментарях під світлинами одні компліменти.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)