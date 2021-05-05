63-летняя мама Дана Балана после COVID-19 оторвалась на яхте в короткой юбочке и топе

На кадрах девушка станцевала на пляже и яхте в короткой юбке и топе, освоила новые виды спорта, покаталась верхом.

"Апрель 2021 года. После COVID трудно быть активным, но когда ты думаешь, что жизнь может оборваться внезапно, тебе хочется попробовать что-то интересное..." - написала она.

По словам Людмилы, она попробовала заниматься кайтсерфингом, виндсерфингом, проехалась на лошади, верблюде, покаталась на яхте.

"Все это улучшило мое эмоциональное состояние, но также и мое физическое состояние... Неважно, сколько вам лет и где вы живете. Никогда не поздно узнать новое", - резюмировала она.

Видео: Мама Дана Балана показала, как активно проводит время (instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)

Отметим, что Людмила Балан - известная молдавская телеведущая и певица. В Украине о ней узнали около года назад, когда она выступила на сцене "Голоса країни", где ее сын был звездным тренером.