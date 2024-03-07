62-річний чоловік вакцинувався від COVID 217 разів: як він почувається і що кажуть лікарі

Навіщо така кількість щеплень і як це вийшло

За словами медиків, 62-річний мешканець німецького міста Магдебург отримав 217 щеплень проти SARS-CoV-2 впродовж 29 місяців "навмисно" та "з особистих причин".

Вони наголосили, що гіпервакцинація відбулась "поза контекстом клінічного дослідження", а також "всупереч національним рекомендаціям щодо вакцинації".

"Докази щодо 130 щеплень за 9 місяців були зібрані прокурором Магдебурга, Німеччина, який відкрив розслідування цієї справи зі звинуваченням у шахрайстві, але кримінальні звинувачення висунуті не були", - зазначається у журналі The Lancet Infectious Diseases.

Згідно з історією імунізації, свою першу вакцину від COVID чоловік отримав у червні 2021 року.

Того року йому зробили в цілому 16 щеплень - у різних центрах вакцинації в Саксонії. Згодом німець продовжив отримувати ще більше доз різних препаратів.

У 2022 році співробітники німецького Червоного Хреста в місті Дрезден запідозрили неладне й попередили інші центри вакцинації - щоб ті викликали поліцію, якщо ще раз побачать чоловіка.

Пізніше "пацієнт" з'явився у центрі вакцинації в місті Айленбург і був затриманий за підозрою у продажі карток щеплень третім особам (на тлі необхідності таких документів для вільного пересування громадськими закладами та іншими країнами у той період).

Прокуратура Магдебурга розслідування проти чоловіка почала, проте кримінальних звинувачень йому так і не висунула.

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Як почувається чоловік і що кажуть експерти

Після того, як історія про цього чоловіка з'явилась у місцевих ЗМІ, з ним через прокурора зв'язалися дослідники.

Вони запропонували провести ретельне обстеження з дозволу пацієнта й визначити, чи вплинула гіпервакцинація на людський організм (на той момент він отримав уже 213 щеплень від коронавірусу).

Чоловік погодився провести необхідні аналізи, надати зразки крові та слини.

Результати проведених досліджень не виявили жодних негативних наслідків чи побічних ефектів, пов'язаних з вакцинами.

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Зазначимо, що в цілому 217 щеплень чоловікові зробили у період з червня 2021 року по листопад 2023 року.

134 з них - підтверджені прокурором або ж через документацію з центрів вакцинації. Ще 83 щеплення були зафіксовані "зі слів чоловіка".

"Я не думаю, що хоча б якийсь лікар чи чиновник охорони здоров'я рекомендував би робити те, що зробив цей джентльмен. Це насправді незвідана територія", - наголосила доктор Емілі Хеппі Міллер, доцент кафедри медицини, мікробіології та імунології в Медичному коледжі імені Альберта Ейнштейна.

Вона додала, що цей приклад - не вартий наслідування ні в якому разі.

"Поговоріть зі своїм лікарем, дотримуйтеся рекомендованих графіків вакцинації. І це має бути найкращим засобом, щоб захиститися від COVID і бути здоровими", - підсумувала вона.