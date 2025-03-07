62-річна зірка "Рятувальників Малібу" покінчила з життям: моторошні подробиці

Зірка популярного американського серіалу "Рятувальники Малібу" та екс-дружина Девіда Гассельгоффа Памела Бах наклала на себе руки. Їй було 62 роки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TMZ .

Деякий час Памела не виходила на зв’язок із рідними, що викликало у них занепокоєння. Стривожені родичі звернулися до поліції.

Увечері 5 березня, близько 22:00, правоохоронці прибули до особняка акторки, де вона мешкала сама, і відчинили двері. Усередині вони виявили Памелу мертвою.

Невдовзі на місце події приїхала її донька. Побачене спричинило в неї сильний емоційний шок - 32-річна жінка залилася сльозами, кричала і впала в істерику. Памела Бах (фото: Getty Images)

Спочатку вона не могла змусити себе зайти всередину, а коли поліцейські допомогли їй це зробити, незабаром вона знову вибігла на вулицю.

Обставини трагедії залишаються невідомими - не уточнюється, що саме сталося з Памелою. Будь-яких передсмертних записок на місці не знайшли.

На смерть колишньої дружини відреагував актор Девід Хассельгофф.

"Наша родина глибоко засмучена втратою Памели. Ми щиро вдячні всім за підтримку та теплі слова в цей складний період, але просимо з повагою ставитися до нашого права на приватність, поки ми переживаємо це горе", - сказав Девід. Памела Бах і Девід Хассельгофф (фото: Getty Images)

Що відомо про Памелу Бах

Памела Бах народилася 16 жовтня 1963 року в Оклахомі, США. Свій дебют у кіно вона здійснила у 1983 році, знявшись у стрічці Френсіса Форда Копполи "Бійцівська рибка".

Широку популярність їй принесла роль у культовому серіалі "Рятувальники Малібу", де понад десять років вона грала власницю кафе Кей Морган. Окрім цього, актриса з'являлася у таких проєктах, як "Сирени", "Молоді та зухвалі", "Ті Джей Гукер" і "Лицар доріг". Памела Бах (фото: Вікіпедія)

З 1989 до 2006 року вона перебувала у шлюбі з Девідом Хассельгоффом. Ініціатором розлучення став сам актор, посилаючись на непримиренні розбіжності.

Їхнє розставання супроводжувалося скандалами: Бах звинуватила Хассельгоффа у домашньому насильстві.

Судові суперечки щодо аліментів тривали понад десять років і завершилися лише у 2017-му. А вже у 2018 році Девід одружився з іншою жінкою.

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