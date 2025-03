60 фактів про вбивство Джона Кеннеді, які мало хто знає

1. 11 листопада 1963 року Кеннеді вшанував пам'ять невідомого солдата, схиливши голову та поклавши вінок у День ветеранів на Арлінгтонському національному кладовищі.

2. Рівно через два тижні він сам навіки почив на цьому кладовищі.

3. Жаклін Кеннеді нечасто супроводжувала чоловіка в його політичних поїздках, але цього разу, 21 листопада, вона вирішила полетіти з ним до Техасу.

4. Ранок 22 листопада застав подружжя за сніданком у Форт-Ворті.

5. Президентський лімузин з відкритим верхом, що вважався уособленням того, що "президент з народом", був спеціально доставлений літаком із Вашингтона.

6. Того фатального ранку мати президента, Роуз Кеннеді, не підозрюючи лиха, насолоджувалася грою в гольф у затишному Гаянніс-Порті, штат Массачусетс, у товаристві свого сусіда, відомого бейсболіста Джиммі Пірсолла.

7. Востаннє Джон Кеннеді бачив свого батька в жовтні у їхньому родинному гнізді - Гаянніс-Порті. Прощаючись, він із гіркотою сказав своєму другові Дейву Паверсу про батька, прикутого до інвалідного візка після інсульту: "Він той, хто зробив усе це можливим, а поглянь на нього тепер".

8. Чотирнадцятирічний хлопчик, свідок трагедії в Далласі, згодом розповідав, як близько о пів на першу дня 22 листопада побачив, що обличчя Джона Кеннеді раптово стало "безжиттєвим".

9. Той самий хлопчик почув розпачливий крик Жаклін Кеннеді, сповнений невимовного болю: "Боже мій, о Боже, ні".

10. Губернатор Техасу Джон Конналлі-молодший того дня зазнав численних вогнепальних поранень, ставши ще однією жертвою жахливої події.

11. У 2023 році агент Секретної служби Пол Лендіс у своїх мемуарах розповів про моторошну знахідку: кулю, що застрягла у спинці сидіння лімузина, де мить тому сидів Джон Кеннеді. За словами агента, він обережно поклав її на ноші, які чекали на президента.

12. Брат Джона Кеннеді, Боббі Кеннеді, став посланцем трагічної звістки для їхньої родини. Його слова до матері Роуз, були сповнені гіркоти та безнадії: "Стан Джека критичний, і шансів на життя майже немає".

13. Роуз Кеннеді згодом згадувала: "Мене охопила суміш почуттів. Звісно, першою була інстинктивна тривога за Джона. Але потім виникло якесь внутрішнє заперечення, невіра в те, що це може бути щось справді жахливе, адже він стільки всього вже пережив".

14. Тед Кеннеді саме головував у Сенаті, коли пролунали смертельні постріли. Сенатор відчайдушно намагався зв'язатися з рідними, але телефонні лінії були перевантажені. Зрештою він змушений був вирушити до Білого дому, щоб скористатися захищеним зв'язком. Джон та Жаклін Кеннеді (фото:Getty Images)

15. Священник здійснив обряд останнього причастя для першого католика-президента США.

16. Тед та його сестра Юніс Кеннеді Шрайвер поспішили до Гаянніс-Порту, несучи батькові невтішну звістку про смерть Джона.

17. Гаянніс-Порт поринув у жалобу: прапори були приспущені, будівлю Барнстейблської міської ради обвели чорним крепом, а у вікнах крамниць на Мейн-стріт з'явилися портрети Джона Кеннеді.

18. Це було четверте вбивство президента в історії США. І на сьогодні - останнє.

19. Це стало першою подібною трагедією з того часу, як Секретна служба взяла на себе відповідальність за охорону президентів

20. Ліндон Б. Джонсон склав президентську присягу на борту літака Air Force One

21. Він став главою держави через 99 хвилин після того, як життя Кеннеді обірвалося.

22. Тіло загиблого президента також перебувало на борту літака під час зворотного рейсу до Вашингтона

23. Суддя Сара Хьюз плакала, складаючи присягу.

24. Джекі Кеннеді, охоплена горем, відмовилася знімати свій рожевий костюм Chanel, на якому виднілися сліди крові її чоловіка. Її слова до Леді Бьорд Джонсон були сповнені болю: "Я хочу, щоб вони побачили, що вони зробили з Джеком (так називали його близькі - Ред.)".

25. Проте Джекі все ж зняла свою обручку й обережно одягла її на палець чоловіка, щоб вона супроводжувала його у вічність.

26. Пізніше, опанувавши себе, вона попросила помічника повернути їй цю дорогу серцю річ.

27. Костюм Джекі, навіки заплямований кров'ю, так і не був очищений і зберігається в Національному архіві США.

28. Згідно з волею родини Кеннеді, цей трагічний артефакт не буде виставлено на публічний огляд щонайменше до 2103 року.

29. Генеральний прокурор і брат загиблого президента Роберт Ф. Кеннеді зустрів Air Force One на авіабазі Ендрюс, його обличчя відображало глибоку скорботу.

30. Шостий поверх Техаського книжкового сховища, звідки пролунали смертельні постріли, випущені вбивцею Лі Гарві Освальдом, сьогодні перетворено на музей, присвячений трагічній події.

31. Освальд, за власним зізнанням, був марксистом, і його політичні погляди відіграли певну роль у його житті.

32. У 1959 році він обрав шлях еміграції, переїхавши до Радянського Союзу в пошуках кращого життя.

33. На той час вбивство президента не вважалося федеральним злочином, тому Освальда, якби він залишився живим, судили б у штаті Техас.

34. Знаряддям вбивства Кеннеді стала італійська карабінна гвинтівка калібру 6,5 мм, придбана Освальдом за 19,95 долара.

35. Далласький підприємець Абрахам Запрудер випадково зафіксував момент вбивства на свою 8-міліметрову домашню кінокамеру, ставши мимовільним літописцем історії.

36. Його секретарка, ніби відчуваючи історичну вагу події, наполегливо просила його піти додому та взяти камеру для фіксації президентського візиту. Джон та Жаклін Кеннеді (фото: Getty Images)

38. Згодом унікальну кіноплівку Запрудера було придбано журналом Life за значну на той час суму в 150 тис. доларів (на сьогодні це еквівалент 1,5 млн доларів).

39. Вбивство Освальда Джеком Рубі 24 листопада стало першим в історії випадком навмисного вбивства, що потрапило в прямий ефір телебачення.

40. Поліцейський детектив, який перебував на місці стрілянини, у пориві емоцій вигукнув: "Джеку, ти сучий син!"

41. Коли поліція повалила Рубі на землю, він, перебуваючи в стані афекту, вигукнув: "Я Джек Рубі, ви всі мене знаєте!"

42. Освальд помер у тій самій лікарні, що й президент Кеннеді, через дві доби та сім хвилин після смерті глави Білого дому.

43. 98-річній бабусі Джона Кеннеді, Мері Жозефін Фіцджеральд, так і не повідомили про жахливу трагедію.

44. До Вашингтона на похорон Кеннеді прибули високопоставлені представники з понад сотні країн світу, що зробило цю подію найбільшим зібранням такого роду на території Сполучених Штатів.

45. Віддати останню шану колишньому президенту, коли його тіло перебувало в ротонді Капітолія, прийшли понад 250 тисяч людей

46. Десятки тисяч людей не змогли потрапити всередину, деякі з них провели майже ніч на морозі у черзі, яка простяглася на понад дві милі.

47. Джекі Кеннеді, прагнучи підкреслити велич втрати, наполягла, щоб церемонія поховання її чоловіка була схожа на похорон Авраама Лінкольна.

48. За підтримки Боббі Кеннеді та Роберта Макнамари Джекі особисто обрала місце поховання свого чоловіка на Арлінгтонському національному кладовищі.

49. Джекі висловила особливе побажання, щоб біля могили її чоловіка горів вічний вогонь, як символ невгасної пам'яті.

50. Хоча згодом вона знову вийшла заміж, однак після смерті вона була похована саме біля Джона Кеннеді.

51. Двоє дітей Кеннеді, син Патрік Був'є і донька Арабелла, які померли відразу після народження, також поховані поруч зі своїми батьками, утворюючи родинний меморіал.

52. День похорону, 25 листопада, трагічним чином співпав із третім днем народження Джона-молодшого.

53. Керолайн мала б відсвяткувати свій шостий день народження через два дні після похорону батька.

54. Водій таксі, який спостерігав за похоронною процесією, згадував про надзвичайну тишу в натовпі: "Було чути, як падає шпилька".

55. Ірландський військовий почесний караул віддав останню шану біля могили президента, виконуючи команди, що лунали гельською мовою, нагадуючи про його ірландське коріння.

56. Після завершення похоронної церемонії Джекі Кеннеді провела приватні зустрічі з трьома главами держав: Шарлем де Голлем з Франції, Імоном де Валера з Ірландії та Хайле Селассіє I з Ефіопії.

57. Пізно вночі того ж дня вона та Боббі Кеннеді здійснили несподіваний візит до могили президента, прагнучи ще раз вшанувати його пам'ять у тиші ночі.

58. Джон Кеннеді планував провести День подяки того року в Гаянніс-Порті. Родина все ж таки зібралася у Великому будинку, де він провів своє дитинство, і навіть зіграла у їхню традиційну гру в тач-футбол після святкової вечері.

59. Перші два листи, які Ліндон Джонсон написав на посаді президента, були адресовані дітям Кеннеді - Керолайн та Джону-молодшому.

60. Через тиждень після смерті чоловіка Джекі запросила журналіста Теодора Г. Вайта до їхнього будинку в Гаянніс-Порті, щоб дати своє перше інтерв'ю про вбивство. Під час розмови вона сказала: "Вечорами, перед тим як лягти спати, Джек любив слухати платівки. І пісня, яку він любив найбільше, була в кінці однієї з них. Рядки, які він любив слухати, були такі: "Don’t let it be forgot, that once there was a spot, for one brief shining moment that was known as Camelot"... Ще будуть великі президенти... Але вже ніколи не буде іншого Камелоту... Це був Камелот... Не забуваймо".

